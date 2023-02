﻿Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen im Krankenhaus

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen nach Hannover-Sahlkamp ausrücken. An der Elmstraße brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses. Der Rettungsdienst musste zwei Bewohnerinnen ins Krankenhaus bringen.

Hannover. Die Feuerwehr musste am frühen Dienstagmorgen einen Kellerbrand in Hannover-Sahlkamp löschen. Das Feuer war an einem Mehrfamilienhaus an der Elmstraße ausgebrochen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen.