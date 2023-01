﻿Feuerwehreinsatz in Hannover-Vinnhorst: Brand an Einfamilienhaus am Flügeldamm

Feuerwehreinsatz in Hannover-Vinnhorst: Einsatzkräfte konnten einen Brand in einem Einfamilienhaus schnell löschen.

In einem Einfamilienhaus an der Straße Flügeldamm im Stadtteil Vinnhorst ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

