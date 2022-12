﻿Feuerwehreinsatz in Langenhagen-Kaltenweide: Lagerhalle von Metallbaubetrieb brennt

Brand in Langenhagen: Feuerwehrleute waren an einem Metallbaubetrieb im Einsatz.

In Langenhagen-Kaltenweide ist in der Nacht zu Montag ein Feuer an einer Lagerhalle ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Ernst-Hugo-Weg im Einsatz. Das Ausmaß des Schadens ist noch unklar. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket