﻿Mehrere Ortsfeuerwehren bekämpfen Scheunenbrand in Eltze

Hannover/Uetze. Mehrere Ortsfeuerwehren mussten am Freitagabend, 8. September, einen Scheunenbrand in der Uetzer Ortschaft Eltze bekämpfen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde gegen 17.30 Uhr gemeldet. Wie Uetzes Feuerwehrsprecher Uwe Richter mitteilt, war eine Strohmiete in der frei stehenden Scheune in Brand geraten, die zu einem Bauernhof gehört. Die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehren aus Eltze, Dedenhausen, Uetze sowie Einsatzkräfte und Fahrzeuge aus Burgdorf und Hänigsen konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Das Gebäude an der Straße Zur Eltzer Mühle wurde stark beschädigt, vor allem im Dachbereich, so Feuerwehrsprecher Richter. Der Einsatz dauert noch bis in den Abend an. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde hinzugerufen, um die Strohballen aus der Scheune zu bringen. Im Freien sollen sie dann abgelöscht werden.

Tiere können gerettet werden

In dem älteren Gebäude befanden sich noch Tiere, als das Feuer ausbrach. Sie konnten jedoch in Sicherheit gebracht werden. Zwei Menschen, die offenbar zum Hof gehören, wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht. Etwa 90 Feuerwehrleute wurden nach Eltze alarmiert.

