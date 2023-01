﻿Gewinnen Sie Karten für das Feuerwerk der Turnkunst

Das Feuerwerk der Turnkunst präsentiert in Hannover noch einmal die Show „Spirit“. Die HAZ-Leserschaft kann mit etwas Glück kostenlos dabei sein.

Hannover. Etwa 8500 Zuschauer und Zuschauerinnen haben im Dezember das Feuerwerk der Turnkunst in Hannover verfolgt. Das Programm „Spirit“ begeisterte mit einer märchenhaften Mischung aus Artistik, Tanz, Schleuderbretteinlagen, Turnkunst und einer Basketballshow.

Nun läuft die Show am 28. Januar noch einmal in der ZAG-Arena in Hannover. Karten für die Shows um 14 und 19 Uhr gibt es unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Mit etwas Glück können Sie bei der Show um 19 Uhr aber sogar kostenlos dabei sein. Denn wir verlosen 40-mal zwei Karten. Teilnahmeschluss ist am Montag, 16. Januar, um 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme nutzen Sie diesen Link: https://aktion.haz.de/angebot/feuerwerkturnkunsthaz. Viel Glück!