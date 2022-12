﻿Hannover verbietet Feuerwerk in weiten Teilen der Innenstadt

Feuerwerk: Ganz so üppig dürfte das Silvesterfeuerwerk in Hannover in diesem Jahr nicht ausfallen, jedenfalls nicht in der Innenstadt.

Die Stadt Hannover spricht auch in diesem Jahr ein Böllerverbot in weiten Teilen der City aus. Die Polizei wird die Verbotszonen kontrollieren. Die Stadt will sich dafür einsetzen, dass bundesgesetzlich mehr Böller-Tabuzonen festgeschrieben werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket