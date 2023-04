﻿Feuerwerk ins Auge bekommen: Ärzte machen verletztem Lucas Welsch Hoffnung

Seit einen Feuerwerksunglück am Silvesterabend in Sehnde bei Hannover ist der 18-jährige Lucas Welsch auf dem linken Auge fast erblindet. Jetzt gibt es aber Hoffnung für den jungen Mann.

Hannover. Silvester bekam Lucas-André Welsch in Sehnde ein Leuchtfeuer ins linke Auge, seitdem kann der 18-Jährige damit nur noch hell und dunkel unterscheiden. Zahlreiche Operationen brachten keine Verbesserung der Sehkraft. Jetzt gibt es aber Hoffnung. Grund ist eine Hornhauttransplantation.

Die Ärzte sind optimistisch

„Die Ärzte sind optimistisch“, sagt Welsch. Und so hat der junge Mann jetzt auch selbst wieder mehr Hoffnung, dass er zumindest einen Teil der Sehkraft auf dem linken Augen wieder bekommt. Es gebe nun einige Möglichkeiten, etwas zu verbessern, berichtet Welsch. Aber die Ärzte hätten ihm auch gesagt, dass er Geduld benötige. Voraussetzung für den weiteren Heilungsprozess ist aber zunächst, dass die Hornhauttransplantation erfolgreich war und sein Auge das Gewebe angenommen hat.

Welsch hat die neue Hornhaut vor einigen Wochen in einer Spezialklinik in Köln erhalten. Dabei hätten die Ärzte die beschädigte Hornhaut durch eigene Hornhaut und die eines verstorbenen Organspenders ersetzt. Für den jungen Mann war es die zehnte Operation am Auge seit dem Unglück am Silvesterabend. Demnächst werden die Ärzte überprüfen, wie die Behandlung weitergehen kann.

„Ich will mit zwei Augen nach vorn schauen“

Welsch hatte sich am Silvesterabend mit einer Feuerwerksfontäne schwer am Auge verletzt. Mehrmals wurde der junge Mann in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) operiert, ohne dass sich die Sehfähigkeit entscheidend verbessert hätte. Die Ärzte schickten Welsch daraufhin in die Kölner Spezialklinik. Dort hatte der 18-Jährige allerdings zunächst nur einen Termin Ende Juni erhalten. Nachdem der Augenarzt von Welsch in Köln angerufen hatte, konnte der junge Mann bereits im Februar das erste Mal nach Köln fahren. Seitdem wird er von den dortigen Experten behandelt. Dort ist man auf schwere Hornhautverletzungen, wie er sie hat, spezialisiert.

An eine Fortsetzung seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist derzeit nicht zu denken. Er versuche aber, sein Leben so normal wie möglich zu gestalten, betont Welsch. Der junge Mann ist trotz der schweren Verletzung die ganze Zeit optimistisch geblieben. „Ich denke immer an das Gute“, betont er. Zudem unterstützten positive Gedanken auch die Heilung. „Ich will jetzt mit zwei Augen nach vorn schauen“, sagt er. „Egal, wie viel Zeit es braucht.“