﻿Feuerwerk an Silvester ins Auge: So geht es dem jungen Mann heute

Am Silvesterabend bekam ein 18-Jähriger in Sehnde eine Feuerwerksfontäne ins Auge, jetzt wurde der junge Mann aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entlassen. So geht es ihm jetzt.

Hannover. „Das Auge schmerzt ab und zu“, sagt Lucas-André Welsch. Aber viel machen kann er nicht. Er behandelt die Verletzung aus der Silvesternacht mit Salben und anderen Medikamenten. Der 18-Jährige ist vor wenigen Tagen aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) entlassen worden. Er kann aber mit dem linken Auge immer noch nicht besser sehen, als wenige Tage nach dem Unfall. Lediglich zwischen hell und dunkel kann das Auge unterscheiden.

Aber ihm gehe es insgesamt besser als im Krankenhaus, berichtet der junge Mann. Es fühlt sich einfach besser an, zu Hause zu sein, erzählt er. Dort konzentriert er sich darauf, das verletzte Auge regelmäßig zu reinigen.

In der MHH mehrmals operiert

Welsch hatte am Silvesterabend mit Freunden in Sehnde nach eigenen Angaben eine Packung Kinderfeuerwerk gezündet. Ein Freund hatte ein sogenannte Römisches Licht in der Hand, das eigentlich schon erloschen war. Aber direkt unter seinem geöffnetem Auge sei das Feuerwerk dann wieder los gegangen und hätte die Leuchtfontänen in sein Auge gesprüht, berichtet der Auszubildende zum KFZ-Mechatroniker. „Es war, als wenn die Sonne direkt auf mich zukommt.“

Ein Rettungswagen brachte in dann in die MHH, dort wurde der junge Mann mehrmals operiert. 14 Tage lag Welsch im Krankenhaus, bis er wieder nach Hause durfte. Und wenn er jetzt zu Fuß, mit Bus oder Bahn unterwegs ist, merkt er die Probleme durch das schwer verletzte Auge: „Ich laufe gegen Laternen, ich laufe gegen Leute“, berichtet er. „Das dreidimensionale Sehen fehlt komplett.“ Probleme gibt es deshalb auch, wenn er zum Beispiel etwas ins Regal stellt: „Manchmal fallen die Sachen dann einfach runter, weil das räumliche Sehen fehlt.“

Welsch braucht Geld für Vitamine und ein iPad

Per Paypal sammelt Welsch jetzt unter anderem für Vitamine, die die Heilung seines Auges verbessern sollen, denn die Krankenkasse zahlt dafür nicht. Und auch die Präparate zum Reinigen des Auges muss er selbst finanzieren. Außerdem hätte Welsch gern ein Tablet oder ein iPad, weil er die kleine Schrift auf dem Handy nur noch sehr schwer lesen kann.

Ob er mit dem Auge wieder sehen wird, kann ihm niemand sagen. Aber der junge Mann ist Optimist: „Ich denke immer an das Gute“, betont er. Zudem würden positive Gedanken auch die Heilung unterstützen. „Ich will jetzt mit zwei Augen nach vorn schauen“, sagt er. „Egal wie viel Zeit es braucht.“

Von Mathias Klein