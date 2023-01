﻿Feuerwerk ins Auge: Junger Mann aus Sehnde könnte halbseitig erblinden

Hannover/Sehnde. Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten in der Silvesternacht mit Raketen und Böllern machen Schlagzeilen. Ein junger Mann aus Sehnde bei Hannover warnt jetzt aus anderem Gründen vor dem falschen Umgang mit Feuerwerk. Denn den vergangenen Silvesterabend wird Lucas-André Welsch nie wieder vergessen.

Er feierte mit ein paar Freunden, rund eine Stunde vor Mitternacht ging es dann raus. „Kleinfeuerwerk in einem Spaßpaket hatten wir gekauft“, berichtet der 18-Jährige. Dazu gehörten viele sogenannte Römische Lichter, die man in der Hand hält. Bunte Fontänen sprühen aus den Stäben. Und so ließen die Freunde es kurz vor Mitternacht leuchten.

Leben komplett verändert

Bis zu jenem Moment, der Welschs Leben komplett verändert hat. „Ich bin auf einen Freund zugegangen, der ein Römisches Licht in der Hand hatte, das eigentlich ausgebrannt war, dachte ich“, berichtet der Auszubildende zum KFZ-Mechatroniker. Der Freund habe sich erschrocken, plötzlich umgedreht, und das Römische Licht in der Hand sei dadurch direkt unter seinem linken Auge gewesen. „In dem Moment ist noch eine Fontäne herausgekommen“, erzählt er. „Es war, als wenn die Sonne direkt auf mich zukommt.“

Neujahr zweimal operiert

Seine Freundin hat als Erste ins Auge geschaut und entschieden, sofort nach Hause zu laufen. Im Badezimmerspiegel sah der 18-Jährige dann selbst, dass mit dem Auge nichts mehr in Ordnung war. „Es sah aus wie ein großes Loch“, berichtet er. Die herbeitelefonierten Sanitäter konnten auch nichts machen und brachten ihn in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH). „Es war um Mitternacht, und ich war der erste Patient mit einer Silvesterverletzung.“ Mehrere Ärztinnen und Ärzte bemühten sich, die Reste der Verbrennungen aus dem Auge zu holen. Aber dann kamen immer mehr Verletzte, und Welsch musste erst einmal warten.

Am Neujahrsmorgen wurde der 18-Jährige dann das erste Mal operiert, im Laufe des Tages ein zweites Mal. Dabei entfernten die Ärzte noch mehr Reste der Verbrennungen aus dem Auge. Zum Schluss wurde ihm, wie in solchen Fällen üblich, Plazentahaut transplantiert. „Das hat alles gut funktioniert, sagen die Ärzte“, berichtet Welsch. Aber sie sagen auch, an einem anderen Tag mit nicht so viel Feuerwerksverletzungen hätten sie effektiver helfen können.

Wird der 18-Jährige wieder sehen können?

Weder Welsch noch die Ärzte wissen, wie sich das Auge entwickeln wird. „Im Moment kann ich nur hell und dunkel unterscheiden“, erzählt der Patient. Und er ist dabei erstaunlich gefasst. „Kann sein, dass es besser wird, kann sein dass es schlechter wird.“ Der junge Mann versucht mit der Situation so gut umzugehen, wie es möglich ist. „Es ist jetzt einfach passiert, da muss ich das Beste daraus machen“. Und er weiß auch, dass er viel Kraft braucht, um all das, was möglicherweise noch kommt, zu bewältigen.

Egal wie es ausgeht, Welsch möchte nun andere Menschen warnen. „Ich würde künftig mit viel, viel mehr Vorsicht auch an vermeintlich ungefährliches Feuerwerk rangehen“, betont er. Das Ganze sei ein Kinderfeuerwerk gewesen. „Es ist unglaublich, was man für Kinder kaufen kann.“ Seiner Meinung nach müssten die Warnungen vor den Gefahren von Feuerwerk viel deutlicher sein. Ihm hätte das bestimmt geholfen, meint Welsch.

Von Mathias Klein