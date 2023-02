﻿Feuerwerk ins Auge: MHH schickt Verletzten von Hannover nach Köln

Silvester bekam Lucas-André Welsch in Sehnde ein Leuchtfeuer ins linke Auge, seitdem kann der 18-jährige damit nur noch hell und dunkel unterscheiden. Nach mehreren Operationen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hofft der junge Mann nun auf die Augenexperten an der Uni-Klinik in Köln.

Hannover. Am Silvesterabend verletzte sich der 18-jährige Lucas-André Welsch mit einer Feuerwerksfontäne schwer am Auge. Mehrmals wurde der junge Mann in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) operiert, ohne dass sich die Sehfähigkeit entscheidend verbessert hätte. Welsch kann mit dem linken Auge weiterhin nur hell und dunkel unterscheiden. Die Gefahr ist groß, dass sich daran nichts mehr ändert und er dauerhaft halbseitig erblindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montag sollte Welsch in der MHH erneut operiert werden. Doch nach der Voruntersuchung am Freitag haben die Ärzte die OP telefonisch abgesagt. Er solle sich an die Uni-Klinik in Köln wenden, dort sei mehr Expertise vorhanden, doch noch die Sehfähigkeit zu retten, habe ihm ein Arzt zur Begründung gesagt, berichtet Welsch.

Augenarzt macht Druck wegen eines Termins

Welsch hat daraufhin sofort in Köln wegen eines Operationstermins angerufen. Als nächster freier Termin sei ihm zunächst der 29. Juni genannt worden, berichtet der junge Mann. Sein Augenarzt habe das viel zu spät gefunden, denn es komme darauf an, möglichst schnell zu operieren, um die Sehfähigkeit möglicherweise wieder herzustellen. Deshalb telefonierte der Mediziner mit den Experten in der Uniklinik – mit Erfolg: Jetzt kann Welsch schon am nächsten Donnerstag nach Köln fahren, damit sich die Ärzte dort das Auge anschauen und mögliche weitere Schritte beraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Ich habe jetzt die Hoffnung, dass mir in Köln geholfen wird“, sagt Welsch. An der Uni-Klinik sei man auf schwere Hornhautverletzungen, wie er sie hat, spezialisiert. Derzeit kann ihm niemand sagen, ob er mit dem linken Auge einmal wieder sehen kann. Aber der junge Mann ist Optimist. „Ich denke immer an das Gute“, betont er. Zudem unterstützten positive Gedanken auch die Heilung. „Ich will jetzt mit zwei Augen nach vorn schauen“, sagt er. „Egal, wie viel Zeit es braucht.“