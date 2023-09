﻿Feuerwerkswettbewerb: Belgiens Show begeistert auch 96-Profichef Martin Kind

Szenenapplaus für den vorletzten Beitrag des 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerbes in Herrenhausen. Auch 96-Profichef Martin Kind war von H.C. Pyrotechnics aus Belgien begeistert, er schaute mit 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Schloss-Terrasse aus zu.

Hannover. Martin Kind ist ja eher der rationale Typ. Aber „so ein Feuerwerk am Himmel, das begeistert mich schon“, sagte am Sonnabend der Profichef des 96-Zweitligateams. Der 79-Jährige sah die vierte und damit vorletzte Show des 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerbes in den Herrenhäuser Gärten von der riesigen Terrasse des Schlosses. Dorthin lädt Kind einmal im Jahr die Jubilare seiner Hörgerätefirma in Großburgwedel ein, die seit zehn, 20, 30, 35 oder sogar 40 Jahre für die Firma arbeiten. 140 waren es diesmal. „Es werden immer mehr, weil wir so treue Mitarbeiter haben“, sagt Kind nicht ohne Stolz, „die haben es verdient, mal so einen Abend mit dem Feuerwerk als krönenden Abschluss zu erleben.“