﻿Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen: 11.000 Zuschauer begeistert

Hannover. Haily ist eine in der Nordstadt lebende Britin aus der Nähe von Birmingham. Die 43-jährige Ingenieurin mag Hannover, liebt Feuerwerke und sieht sich „als Europäerin. Ich war gegen den Austritt aus der EU.“ Insofern gilt das Motto des 31. Internationalen Feuerwerkswettbewerbes in Herrenhausen für Haily ganz besonders. „Hello Europe – Welcome to Hannover.“

11.000 Zuschauer wollten den seit Tagen ausverkauften Start des Wettbewerbes an fünf Abenden miterleben, den Auftakt übernahm das Team von Beisel Pyrotechnik aus Baden-Württemberg. Choreograph Rene Calmez versprach, „die einmalige Kulisse des Großen Gartens besonders in Szene zu setzen“ und „das diesjährige Motto aufzugreifen“. So hatten die Deutschen ihre Show mit „Der Geist Europas“ betitelt.

Team Deutschland: „Beisel Pyrotechnik“ eröffnete den Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2023 in den Herrenhäuser Gärten. Die Feuerwerker interpretierten Beethovens „Ode an die Freude“ fulminant. © Quelle: Christian Behrens

Europäisch muteten schon die ersten fünf Minuten an – das Pflichtstück für alle ist ein Auszug aus der Europahymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, fulminant interpretiert mit allerlei Effekten, die das Publikum sofort zu „Aaaaah“ und „Oooooh“ animierten. In der 20-minütigen Kür ging es musikalisch durch Jahrzehnte und Stilrichtungen – von Dona Nobis Pacem von Cantus, über den Donauwalzer von Andre Rieu bis zur Filmmusik des Klassikers Moulin Rouge und Österreichs ESC-Siegerin Conchita Wurst.

Dazu schossen sekündlich gleich dutzende Feuerwerkskörper in den Himmel über Herrenhausen, flogen Ufos aufwärts, regnete es Glitzer und Sterne, erstmals erschienen sogar rote Herzchen über den Gärten. Vom riesigen Balkon des Schlosses sahen prominente Gäste der Jubiläumsfeier des Konsular Korps Niedersachsen in Smoking und Abendkleid zu, Haily stand lässig in Jeans und Schlabberhemd am Rande. Und klatschte laut vor Freude: „Na das war ja mal ein Start. Da müssen sich die anderen Länder anstrengen.“

Gerhard Müller findet Feuerwerk in Hannover „Weltklasse“

Gerhard Müller, acht Jahre im Kabinett Merkel Deutschlands Bundesminister für Entwicklungshilfe und Ehrengast der Jubiläumsfeier, ist ein echter Globetrotter. Gerade deshalb lobte der CSU-Politiker besonders energisch: „Sowas habe ich noch nie gesehen. Das war Weltklasse. Hannover ist eine Feuerwerkshochburg, auch das nehme ich mit aus dieser Nacht.“

Frankreich beim nächsten Feuerwerk am 10. Juni

Weiter gehts am 10. Juni mit Brezac Artifices aus Frankreich. Wer hin will, muss sich beeilen, schon mehr als 9000 Karten sind verkauft.

HAZ