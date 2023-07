Prozess

Hamada K. soll am 28. Februar auf einen 34-Jährigen an der Haltestelle Fiedelerstraße in Hannover-Döhren geschossen haben. Das Opfer erlag den Verletzungen. Am Dienstag, 1. August, beginnt nun der Prozess am Landgericht gegen den 22-Jährigen. Er geht um Totschlag.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket