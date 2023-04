﻿„Ich habe alles verdrängt“: Dokumentarfilm erzählt Geschichte von Missbrauchsopfer Christel Kemnitzer aus Linden

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Fälle von Misshandlungen in Kinderheimen aufgedeckt worden. Der Dokumentarfilm „Heimgesucht“ zeigt die Geschichte von Christel Kemnitzer aus Hannover-Linden.

Von Linden nach Bad Salzdetfurth: Christel Kemnitzer fährt zurück an den Ort, an dem er schwere Misshandlungen erfahren hat.

Hannover. Gemeinsam sitzen Christel Kemnitzer, Sabine Schwemm und Andrea Beyer auf dem Sofa und schauen zum ersten Mal den Dokumentarfilm an, der ihre Geschichte erzählt. Die drei verbindet eine Gemeinsamkeit. Sie sind ehemalige sogenannte Verschickungskinder und verbrachten einige Wochen ihrer Kindheit im Kinderheim in Bad Salzdetfurth. Doch der Ort, der ihnen Erholung bringen sollte, wurde für sie zu einem Albtraum. Denn in Bad Salzdetfurth wurden sie misshandelt – psychisch und körperlich. Kemnitzer, Schwemm und Beyer gehören zu der Gruppe von Menschen, die seit 2019 öffentlich Misshandlungen in Kinderheimen anprangern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Film erzählt von dem Weg, den die ehemaligen Heimkinder in den Kurort nahmen. Man habe drei Tage „wie damals“ verbracht, erzählt Kemnitzer. Die Zeitreise begann am Lindener Markt. „Mit dem Bus ging es los“, sagt Produzent Silas Degen. Vor Ort schliefen die drei Protagonisten Bett an Bett in einem Raum, sie putzten gemeinsam Zähne und wanderten durch die altbekannten Straßen. „Es war so dicht, wie bei der Verschickung“, erzählt Andrea Beyer.

Bett an Bett: Vor dem Einschlafen erzählen sich Andrea Beyer und die Mitbetroffenen von Albträumen und weiteren Erlebnissen. © Quelle: Silas Degen

„Ich habe alles verdrängt“

„Ich habe lange gar nicht darüber gesprochen, ich habe alles verdrängt“, sagt Kemnitzer. 1957 ging es für ihn von seiner Heimatstadt Celle aus „zur Kur“ nach Bad Salzdetfurth. Erst als sich immer mehr Menschen mit Misshandlungsvorwürfen an die Öffentlichkeit wandten, merkte der heute 76-Jährige, dass ihm damals Ähnliches widerfahren war. Auch er erlebte zahlreiche Misshandlungen in seiner Zeit im Kinderheim. Er berichtet von „Esszwang bis zum Erbrechen“ und Schlägen mit einem Stock, wenn sich einer von ihnen in der Nacht im Bett bewegte. Heute ist bekannt, dass drei Kinder wegen der Umstände in dem Kinderheim in Bad Salzdetfurth sterben mussten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ZUrück an den Ort des Geschehens: Die Betroffenen suchen in dem Film das ehemalige „Haus Sonneblick“ auf. Dort steht heute eine Schule. © Quelle: Silas Degen

Kemnitzer verbrachte damals einige Wochen in dem „Haus Sonnenblick“. Dieses Kinderheim gibt es nicht mehr, heute befindet sich an dem Ort eine Schule. Gemeinsam mit dem Filmteam besuchten die drei Betroffenen diesen Ort. „Gerüche und Erinnerung waren sofort wieder da“, sagt Kemnitzer. Auch wenn ihm vieles fremd war, „der Ausblick aus dem Fenster, auf die Saline ist noch derselbe“, berichtet er.

Über Jahre suchen unterdrückte Erinnerungen die Betroffenen heim. Sie berichten von Albträumen und psychischen Erkrankungen. Jetzt stellen sie sich der Vergangenheit und suchen die Heime auf. „Daher auch der Filmtitel: Heimgesucht“, erklärt der Produzent.

Heimgesucht: Während der Dreharbeiten laufen die ehemaligen Verschickungskinder durch die Straßen in Bad Salzdetfurth. © Quelle: Silas Degen

„Ich will, dass es verarbeitet und aufgelöst wird“

„Ich wollte mich dem stellen“ , sagt der Lindener Kemnitzer. „Am Anfang war es ganz schlimm, es schnürte mir den Hals zu.“ Für sie habe die Reise in die Vergangenheit eine „heilende und befreiende Wirkung“ gehabt, sagt die 59-Jährige, Andrea Beyer. „Es war so anstrengend, aber man merkt, dass es das Richtige war“, sagt Beyer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich will, dass es verarbeitet und aufgelöst wird. Ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagt Kemnitzer. Denn darin sind sich die Betroffenen und der Produzent einig: „Das darf nicht wieder passieren“, betont Schwemm.

Das Kulturbüro der Stadt Hannover ist Hauptförderer des Filmprojekts „Heimgesucht“. Im Herbst soll der Film auf verschiedenen Filmfestivals und dem Fernsehsender h1 gezeigt werden.