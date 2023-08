﻿Weniger Investitionen in Bäder und Museen? Land fordert härteren Sparkurs von Hannover

Hannover. Kann sich Hannover den Neubau des Fössebads mit Kosten von rund 30 Millionen Euro leisten? Ist eine millionenschwere Sanierung des Historischen Museums angesichts desolater Haushaltslage wirklich machbar? Solche Fragen wirft ein Bericht der Kommunalaufsicht auf, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums. Grundsätzlich gibt die Behörde grünes Licht für den Haushalt der Stadt Hannover in diesem und im kommenden Jahr. Das bedeutet: Die Stadt darf wie geplant Kredite aufnehmen, um zum Beispiel Schulen zu sanieren und Kitas zu bauen. Dennoch hält die Kommunalaufsicht in ihrem Bericht die Höhe der Investitionen im Bereich freiwilliger Leistungen, etwa für neue Bäder und Museen, für „äußerst bedenklich“.

Rotstift meist bei freiwilligen Leistungen

Die Ausgaben einer Kommune sind in einen Pflichtbereich und in sogenannte freiwillige Leistungen aufgeteilt. Zu den Pflichtaufgaben zählt, Straßen und Wege instand zu halten, genügend Schulen und Kitas bereitzustellen sowie funktionierende Ämter aufrechtzuerhalten. Freiwillige Leistungen sind etwa Bau und Erhalt von Bädern, Museen, Kulturtreffs, Freizeitheimen und Sportstätten. Um das Erfüllen von Pflichtaufgaben kommen Kommunen nicht herum. Spielräume haben Städte und Gemeinden aber bei den freiwilligen Leistungen – daher wird hier meist der Rotstift angesetzt, wenn sich die Finanzlage verschlechtert.

Sanierungsfall: Das Historische Museum muss dringend saniert werden, erfreut sich aber hoher Beliebtheit. © Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Tatsächlich haben Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg die Stadt Hannover in eine tiefe Finanzkrise gestürzt. Für dieses Jahr rechnet die Kämmerei mit einem Defizit von rund 100 Millionen Euro, im nächsten Jahr mit fast 340 Millionen Euro. Die Kommunalaufsicht befürchtet in ihrem Bericht, dass der Gesamtschuldenberg, den die Stadt Jahr für Jahr vor sich herschiebt, im nächsten Jahr auf 1,8 Milliarden Euro anwächst.

Behörde wünscht sich „kritischere Überprüfung“

Vor diesem Hintergrund drängt die Landesbehörde die Stadtspitze, bei den Investitionen stärker als bisher auf die Bremse zu treten. Gemeint sind aber nicht Ausgaben für Schulbauten und neue Kitas, sondern Investitionen in freiwillige Leistungen, also in neue Bäder, Sportplätze und Kulturtreffs. Diese Ausgaben machen im kommenden Jahr mehr als 20 Prozent aller Investitionen der Stadt Hannover aus – zu viel, findet die Kommunalaufsicht. Die Investitionen im freiwilligen Bereich müssten einer „deutlich kritischeren Überprüfung unterzogen“ werden, heißt es vonseiten der Behörde.

Sparzwänge: Kämmerer Axel von der Ohe (li.) setzt weiter auf Konsolidierung des Haushalts, hält Sport und Kultur aber für wesentlich für den sozialen Zusammenhalt. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

In der Rats-SPD wird das Spardiktat aus dem Ministerium kritisch gesehen. Als „Schnapsidee von Kellerasseln“ bezeichnete SPD-Ratsherr Andreas Pieper die Hinweise der Behörde kürzlich und musste seine Wortwahl später korrigieren. Moderate Töne schlägt Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) an. „Mit dem Blick auf kommende Haushaltsplanungen werden wir die Ausführungen der Kommunalaufsicht berücksichtigen“, sagt er. Konsolidierung sei die Voraussetzung dafür, im Bereich freiwilliger Leistungen Angebote zu sichern. „Sport und Kultur sind kein nice to have, sondern wesentlich für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt“, sagt von der Ohe.

Bundesmittel für Fössebad und Historisches Museum

Den Neubau des Fössebads und die Sanierung des Historischen Museums zu verschieben, macht am Ende wenig Sinn. Für beide Vorhaben bekommt Hannover beträchtliche Fördermittel aus der Bundeskasse. Sie würden verfallen, sollte die Stadt beide Projekte auf Eis legen. Aber was ist mit einem Neubau des maroden Stöckener Bads, wie ihn die SPD favorisiert? Und muss der Steintorplatz jetzt wirklich für viele Millionen Euro verschönert werden? Auf Hannovers Ratspolitik warten nach der Sommerpause schwierige Entscheidungen.

