﻿„Finden alles scheiße“: Warum sich die FDP in Hannover über das Auftreten der Partei im Bund ärgert

Übt deutliche Kritik an seiner Partei im Bund: Wilfried Engelke, der Fraktionschef der FDP in Hannovers Rat.

„Immer noch kopflos“ sei der Landesverband. Dazu deutliche Kritik am Auftreten in der Koalition in Berlin: Die FDP in Hannover sorgt sich um den Zustand ihrer Partei, die zuletzt Wahlniederlagen in Serie kassierte. Doch sie sieht in Niedersachsen auch einen Hoffnungsträger.

