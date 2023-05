﻿Diese Weine passen perfekt zu einer lauschigen Sommernacht oder Ihrem Grillabend

Hannover. Der Frühling ist da, der Sommer kommt – und damit sicher auch Grillabende im Garten oder auf der Terrasse. Eine Weinauswahl für laue Nächte.

2022, Rivaner, Weingut Karl-Heinz Johner, 8 Euro:

Die Rebsorte Müller-Thurgau soll Ende des 19. Jahrhunderts aus einer Kreuzung von Riesling und Silvaner entstanden sein, daher der zweite Name, unter dem der Wein auch bekannt ist: Rivaner. Spätere Genuntersuchungen ergaben auch die Beteiligung anderer Rebsorten. Dieser Tropfen vom Kaiserstühler Weingut Karl-Heinz Johner ist in der Nase gelbfruchtig, mit viel Pfirsich, am Gaumen zeigt sich eine belebende Säure, im Abgang leicht herb. Unkomplizierter Wein für laue Sommerabende. (www.shop.johner.de)

2022, Weißer Burgunder, Weingut Gutzler, 9,90 Euro:

Aus dem südlichen Rheinhessen stammt dieser feinduftige Weiße Burgunder vom Weingut Gutzler. Wer will, der riecht aus dem Glas vielleicht Honigmelone oder Apfel heraus, aber vor allem erfreut an dem Wein seine leicht süffige wie feine Art. Er passt ebenso zu einem Spargelgericht mit Hollandaise wie auch zu einem Sommersalat mit Garnelen, sofern die Krustentiere nicht zu knoblauchlastig sind oder zu stark gebraten wurden. (www.gutzler.de)

Finkbeiners Weinauswahl: Ob rosé, weiß oder rot – Hannes Finkbeiner hat die passenden Tropfen für einen lauen Sommerabend herausgesucht. © Quelle: Nancy Heusel

2021, Trittenheimer Apotheke Riesling, Weingut Clüsserath-Weiler, 15 Euro:

Der Riesling aus der berühmten Steillage Apotheke an der Mosel ist gefährliches Zeug: Die beherzte Säure ist in die typische Schiefermineralik dieser Region eingebunden, sodass man schwer vom Glas lassen kann. Hinzu kommt selbst in der trocken ausgebauten Version eine feine Süße, die die Säure puffert. Wer mehr davon mag: Der Wein wurde trocken (8,4 Gramm Restzucker) oder alternierend auch feinherb (23,9 Gramm Restzucker) auf die Flasche gebracht. Passt perfekt zu einem knusprig gegrillten Schweinebauch, gerne pikant asiatisch mariniert, mit Soja, Knoblauch, Honig und Chili. (www.cluesserath-weiler-shop.de)

2021, Chasselas „Le Clocher“, Schliengener Kirchberg, Erste Lage, Weingut Blankenhorn, 20,50 Euro:

Dieser elegante Wein stammt aus dem Markgräflerland. Frankreich und Schweiz liegen nur einen Steinwurf entfernt, wo die Rebsorte „Gutedel“ für gewöhnlich „Chasselas“ genannt wird. Ein klassischer Begleiter zu Käsefondue oder Raclette. Der Chasselas „Le Clocher“ von der Lage Schliengener Kirchberg ist mit seiner klaren, präzisen Art und den leichten Mandelnoten ebenfalls eine edle Begleitung zu gegrilltem und gratiniertem Gemüse, aber auch zu Fischgerichten in Nussbutter ist der Wein exquisit. (www.shop.weingut-blankenhorn.de)

2022, Zudugarai Rosé, Bodega Zudugarai Txakoli, 11,90 Euro:

Das Image von Roséweinen hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Nicht zuletzt wegen sehr guter Tropfen wie diesem Wein, der aus zwei autochthonen roten Rebsorten aus dem Baskenland gekeltert wird. Die beerenduftige und blumige Nase lässt einen anderen Geschmack vermuten, als der, der nach einem ersten Schluck den Gaumen auskleidet: Viel frische Säure und leicht herbe Tannine machen den Wein zu einem perfekten Allrounder beim Grillabend, vor allem aber auch zu Fisch und Geflügel. (www.zweiinzwanzig.com)

„Frisch, belebend und leichtfüßig“: Hannes Finkbeiner probiert den Cala Nìuru vom Weingut Mortellito. © Quelle: Nancy Heusel

2021 Cala Nìuru, Weingut Mortellito, 13,50 Euro:

Wie frisch, belebend und leichtfüßig ein Rotwein daherkommen kann, das zeigt dieser Sizilianer vom Weingut Mortellito. Trotz seiner hellroten Farbe ist der Tropfen (handgelesen aus den historischen Rebsorten Frappato und Nero d’ Avola) alles andere als seicht: Himbeeren bestimmen den Duft, dazu kommt eine feingliedrige Säure, leichte Bitternoten und spielerische Kräuterwürze. Man muss aufpassen, dass der Wein nicht schon alle ist, bevor das Gegrillte auf dem Tisch steht. (www.shop.weinamlimit.de)

2021, Mar i Muntanya Rouge, Domaine de l´Horizon, 17,50 Euro:

Als „Spaßwein“ wird der Rotwein (aus den Rebsorten Syrah und Grenache) auf der Internetseite des Hannoveraner Weinhändlers und Winzers Joachim Christ bezeichnet. Aus dem Glas strömen dunkle Beeren und Süßkirschen, dazu Kakaobohnenbruch, Kräuter wie Minze oder Eukalyptus. Passt zu kräftigen, gegrillten Fischen wie Makrele, aber auch zu Rindersteaks, gerne mit ordentlicher Fettmaserung, die von der frischen Säure und den leicht herben Tanninen wunderbar aufgefangen werden. Am besten leicht gekühlt trinken, bei 14 bis 16 Grad. (www.alleswein.com)

2020 Ocrement Dit, Valérie Courrèges, 16 Euro:

Ein tiefdunkles Kraftpaket ist dieser Malbec aus dem südfranzösischen Cahors. Was ihn trotz seiner ungemeinen Fülle als Sommer- und Grillwein prädestiniert, das ist seine geradezu fleischige Saftigkeit, die sich gegen die herben Gerbstoffe mühelos behauptet. Da läuft einem bei jedem Schluck das Wasser im Mund zusammen. Hinzu kommt der Duft nach Kräutern und Heidelbeeren. Starker Stoff. Dazu schmecken Lammkoteletts vom Grill, Wildsteaks oder Rinderrippchen aus dem Smoker. Es tut dem Wein gut, ihn zwei Stunden vor dem Trinken in eine Karaffe umzufüllen. (www.shop.weinamlimit.de)

