﻿Genusstourismus stärker fördern – Hannover verspielt seine Gastro-Sensation

Hannover. Wurde Hannover noch vor wenigen Jahren wegen seiner kulinarischen Qualitäten belächelt, hat sich das Blatt spätestens im April gewandelt. Mit zwei Zwei-Sterne-Restaurants („Jante“,„Votum“) und einem Restaurant mit einem Stern („Handwerk“) erscheint die Stadt nun auf der kulinarischen Landkarte Deutschlands – und das ist nun nicht nur frohe Kunde für Wohlbetuchte und Essverrückte, sondern bietet eine Chance, die Genuss- und Tourismusregion Hannover zu entwickeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Idee zeigt ein Blick nach Skandinavien. Als dort Anfang des Jahrtausends René Redzepi mit seinem Kopenhagener „Noma“ zum Pionier der regionalen und saisonalen New Nordic Cuisine wurde, erkannte man das Potenzial. „Es ist nicht wichtig, wie viele Leute ich in die Top-Restaurants locke, sondern die Menge an Berichterstattung, die ich darüber generiere“, sagt Pelle Andersen, CEO der Food Organisation of Denmark (FOOD), eine Non-Profit-Organisation, finanziert von Staat und Industrie.

Ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen: Das „Jante“. © Quelle: Christian Behrens

Sterne-Gastronomie lockt viele Touristen in die Stadt

Laut Andersen gehe es hier nicht um verletzte Eitelkeiten der einfachen Gastronomie, sondern um die Menge an Geld, die die Leute in ihren Städtetrip investieren würden, was weit über einen Restaurantbesuch hinausginge. Touristen schlafen in Hotels, machen Sightseeing, gehen shoppen und Kaffee trinken, kaufen Souvenirs. „Wenn du unter der Woche in Kopenhagen ins Restaurant gehst, dann sprechen die wenigsten Gäste dänisch. Ohne Touristen könnte Gastronomie diese Qualität gar nicht bieten“, ist Andersen überzeugt – und das, obwohl die Dänen in den vergangenen 20 Jahren 5 bis 8 Prozent mehr ins Essen und Trinken investieren, bei einer gesteigerten Wirtschaftsleistung von gerade einmal 2 Prozent, erklärt Andersen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lockt Besucher in die Stadt: Tony Hohlfeld mit seinem ausgezeichneten Restaurant „Jante“ © Quelle: Christian Behrens

New Nordic Cuisine sorgt weltweit für Aufsehen

Die New Nordic Cuisine hat eben nicht nur weltweit für Aufsehen gesorgt, sie wirkte auch nach innen. Köche und Köchinnen arbeiteten etwa in den Spitzenrestaurants und übertrugen später die hohen Qualitätsansprüche auf eigene Betriebe in der Region, ohne zwingend nach Sternen zu greifen. Die New Nordic Cuisine baute Netzwerke mit regionalen Produzenten auf, sie habe sogar große Lebensmittelproduzenten inspiriert, sich ernsthafter mit dieser Gastronomie zu befassen. „Man kann es vielleicht demokratische Gastronomie nennen, die entstanden ist: Erschwingliche Küche in sehr hoher Qualität“, sagt Andersen.

„Journalisten kommen auch, wenn wir sie nicht einladen“

Diesen ganzen Prozess verfolgte FOOD nicht vom Spielfeldrand. Gefördert wurden von der Organisation Festivals wie auch Pressereisen. Sogar die ersten MAD-Symposien, wo Zukunftsthemen in der Gastronomie vorgestellt und debattiert werden, wurden mitfinanziert. „Der Anteil, den wir ins Marketing für die Spitzenküche investiert haben, ist im Verhältnis eher gering. Am Anfang war es mehr, bis wir bemerkt haben, dass die Journalisten auch kommen, wenn wir sie nicht einladen“, sagt Andersen lachend und fügt an: „Wir sind stolz auf unsere nordische Küche.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigenständige Gemüseküche zu vernünftigen Preisen: Lennart Röbbel vom Lindener „Rüpel“. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Ähnliche Entwicklungen in Hannovers Gastroszene

Auch wenn sich in Hannover natürlich keine vergleichbare Küchenrevolution wie in Skandinavien anbahnt, sind ähnliche Entwicklungen erkennbar. Man schaue in den Lindener „Rüpel“, wo Lennart Röbbel (ehemals „Ole Deele“-Schüler) eine eigenständige Gemüseküche zu vernünftigen Preisen auf den Tisch bringt. Das ist Qualität, die sich jeder leisten kann, der es will. Zudem fördert Röbbel lokale Wertschöpfungsketten, indem er auf hochwertige Regionalwaren zurückgreift – diese Entwicklung zu pushen und für Marketingzwecke zu nutzen, davon scheint Hannover aber weit entfernt. Dabei hätte der schwächelnde Messestandort ein frisches Tourismuskonzept auch in puncto Essen und Trinken dringend nötig.

Kulinarik nicht offensiv platziert auf Hannovers Internetauftritt

Auf dem Internetauftritt der Stadt führt aber Kulinarik (selbst im Bereich „Tourismus“) ein stiefmütterliches Dasein. Auf dem Portal www.hannover-living.de der Hannover Marketing und Tourismus GmbH muss nach den Sternerestaurants gesucht werden, eine eigene Kategorie gibt es nicht. Findet man die Lokale, dann stand noch bis letzten Monat beim „Votum“ (eröffnet vor zwei Jahren) kein Text. Jetzt steht da unter anderem: „Ausgezeichnet“ mit zwei Michelin-Sternen. Beim „Handwerk“ ist zu lesen: „Das ,Handwerk’ Hannover bietet nachhaltige, weltoffene und kreative Küche mit hohem Anspruch an Qualität in allen Bereichen“ – ungenauer und floskelhafter lässt sich die Produktküche von Thomas Wohlfeld kaum beschreiben. Und das „Jante“ ist laut Text „ausgezeichnet mit dem Michelin-Stern“ – dabei hat das Restaurant seit 2020 zwei Sterne. Eine Sparte „Fine Dining“ oder wenigstens „Casual Fine Dining“ gibt es nicht, obwohl sich junge Köche in der „Kokenstube“, dem „Marie“, „The Wild Duck“ oder „Max’es“ hier mehr und mehr profilieren und sich teils bereits in zweiter Reihe in Stellung bringen. Woran liegt’s? Berührungsängste mit der Spitzenküche?

Junge Köche profilieren sich und bringen sich in Stellung: Viet Anh Ngyuen vom Restaurant „The Wild Duck“. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nürnberg vermarktet Sterneküche mit Erfolg

Andere machen es jedenfalls besser, ganz ohne Revolution. Erfolgreich in die Vermarktung eingebunden wird die Sterneküche etwa in Nürnberg. Die Congress- und Tourismus-Zentrale machte im Jahr 2016 Kulinarik zum Jahresthema. Mit der Kampagne „Nürnberg schmeckt mir“ gewann die Stadt den dritten Platz beim Deutschen Tourismuspreis. Sterneküche wurde dabei in den Fokus gestellt, regionale Bezüge herausgearbeitet, sogar Blogger für ein Wochenende eingeladen – inklusive Dinner im Sternerestaurant, von denen es acht Stück in Nürnberg gibt. „So viel Spitzenküche ist ein Standortvorteil, den wir gerne nutzen. Das ist auch ein Reiseanlass für viele Touristen“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Coulin. Was Nürnberg für Touristen attraktiv mache, sei eben nicht nur der Museumsbesuch, besonders „Essen gehen“ stünde bei Gästebefragungen stark in der Nennung.

Baiersbronner Bürgermeister: „Wir sind stolz auf unsere Spitzenküche“

Ähnlich ist es in der Feriengemeinde Baiersbronn, wo das Alleinstellungsmerkmal der Spitzenküche seit Jahrzehnten ganz selbstverständlich in die Kommunikation eingebunden wird. Als „Genusshochburg“, „Mekka für Gourmets“ oder „Feinschmeckerdorf“ wurde das Nordschwarzwälder Dorf schon bezeichnet, denn auf engstem Raum wurden auch im Jahr 2023 vier Restaurants mit acht Michelin-Sternen ausgezeichnet. „Wir sind stolz auf unsere Spitzenküche“, sagt Bürgermeister Michael Ruf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Solche Töne sind selten von Politikern und Politikerinnen zu hören. Wer sich in Deutschland als Genießer outet, macht sich schnell verdächtig. Bürgermeister Ruf hat keine Berührungsängste mit gehobener Gastronomie, im Gegenteil: Er geht nicht nur gelegentlich in den Sternerestaurants mit Lust und Laune essen, erst neulich durfte er auf eigene Bitte hinter die Kulissen schauen und eine Servicezeit in einer Sterneküche verbringen. „Das war lange mein Wunsch“, sagt er und beginnt zu lachen: „Ich stand natürlich nur im Weg rum, aber es war faszinierend. Da habe ich das erste Mal verstanden, was diese Küche für eine Leistung ist“ – nicht nur proaktives Marketing, auch Wertschätzung und Zuspruch setzen eben Dynamik frei und bereiten den Boden für junge Unternehmer und Unternehmerinnen.

HAZ