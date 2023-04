Wer einmal Luxusprodukte probieren möchte, muss dafür nicht in die Bretagne fahren, um Hummer zu knacken. Es genügt, in Kirchhorst einen Kühlschrank zu öffnen. Ein Hofbesuch des HAZ-Feinschmeckers bei der Permakultur Kirchhorst in Isernhagen.

Isernhagen. Die Blaumeise fleht den Frühling herbei. Es kann nicht anders sein, so verzweifelt wie der Vogel zwitschert. Der Himmel ist zugegebenermaßen an diesem eisigen Märzmorgen auch so verlockend blau wie im Hochsommer, der Boden hingegen noch überzogen mit weißem Raureif. Von blühender Landwirtschaft ist in der Permakultur Kirchhost (PeKK) also noch wenig zu sehen. Noch. Im April hat dann spätestens die Saison 2023 begonnen. Äpfel, Birnen und Kirschen wird es in diesem Jahr hier ebenso geben wie Rote Bete, Paprika, Kürbisse oder eine Fülle an Tomatensorten, so bunt wie ein Farbkasten – alles vermarktet über einen Kühlschrank am Gehsteig, an Sonnabenden auch im Garagenverkauf.