﻿Hannovers Variante zur Pizza: So schmeckt die Pinsa in Maxsimo Crosselleria in Döhren

In Hannover-Döhren lockt Maxsimo Crosselleria mit Pinsas – einer pizzaähnliche Spezialität, deren Historie weniger lange zurückreicht, als manche Medien uns glauben machen wollen. Restlos überzeugt ist der HAZ-Feinschmecker von den Teigfladen nicht.

Hannover. Bei Maxsimo Crosselleria in Döhren gibt es eine Pinsa-Hawaiiana, belegt mit Kochschinken und klar: Ananas. Jedes Mal, wenn ich diese Kombination in den letzten Jahren irgendwo entdecke, muss ich an den herrlichen Social-Media-Kanal „Carlo and Sarah“ denken. Das ist ein junges Ehepärchen, das in Boston lebt. Sie ist US-Amerikanerin, er Vollblutitaliener. Immer wieder nimmt seine Frau mit dem Smartphone kurze Videos aus ihrem gemeinsamen Alltag auf und lädt sie auf diversen Kanälen hoch. Amüsant sind vor allem die kulinarischen Episoden, weil schnell klar wird, dass in der italienischen Genießerseele doch einige Grundgesetze verewigt wurden: Sahne in die Spaghetti Carbonara? Ketchup zu Nudeln? Ananas auf Pizza? „Why, why, why?!“, ruft Carlo ehrlich entrüstet: „Warum, warum, warum?!“