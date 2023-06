﻿Das Restaurant „Esskultur“ in Hannover steht für kurzweilige Wohlfühlküche

Hannover. Mitunter ganz nette Gerichte werden im Restaurant „Esskultur“ im Me-and-all-Hotel am Aegidientorplatz aufgetischt. Die Lotuswurzel mit Flusskrebsen auf Mangodressing (13 Euro) etwa. Die Kreation lebt vom knackigen Biss und der frischen Säure der Gemüse- und Kräuterelemente wie Gurke, Ringelbete und Kresse. Die Pastinakensuppe (8 Euro) hat wenig Eigenaroma, aber schmeckt. Der ganz ordentliche Heilbutt (26 Euro) mit Dillsoße bekommt mit rauchigem Maniok, fruchtigem Birnengel sowie Blumenkohl und einem Polentariegel genügend Bezugspunkte auf dem Teller, sodass man von der ersten bis zur letzten Gabel gerne isst. Und ein Dessert (10 Euro) bringt Schokolade in verschiedenen Texturen und die Frische von Orange spielerisch zusammen. Wo man sich mehr hervortut als anderswo, ist auch die bemüht kunstvolle Anrichteweise, denn alle Gerichte sind farbenprächtig und aufwendig arrangiert.

Eher kurzweilige Wohlfühlküche

Das Menü ist an diesem Tag also in Ordnung. Geschmacklich lässt sich eine eher kurzweilige Wohlfühlküche erleben, was völlig in Ordnung ist, wäre da nicht ein Text auf dem Internetauftritt zu lesen, der in die Kategorie „Stilblüten“ fällt: „Wir gewähren Ihnen kulinarische Kunst für den Gaumen“, steht da etwa, das Essen müsse nicht „nur ästhetische Anforderungen erfüllen und gut schmecken, nein! Gutes Essen muss Gefühle erleben und Erlebnisse schaffen können.“ Was immer das heißen mag. Wer schreibt so etwas auf seine Verpackung? Denn nichts anderes ist ein Internetauftritt: Eine Verpackung. Und wenn mir ein 4K-Ultra-HD-Flatscreen auf dem Hochglanzkarton versprochen wird, will ich darin keinen Röhrenfernseher finden. Genau das kommt leider im „Esskultur“ auch vor.

Schlicht und ergreifend fade

Die Tagliatelle Aglio e Olio (16 Euro) sind zwar hausgemacht, aber eingefasst in Lauchzwiebeln, halbierte Kirschtomaten, Knoblauchgranulat und Parmesanspäne schlicht und ergreifend fade. Die (etwas zu bissfesten) Glasnudeln (10 Euro) in öligem Dressing werden nuanciert von Gebackenem, Gepufften und Mariniertem, ohne jegliche aromatische Tiefe. Eine nette Idee ist es, einen Tafelspitz (28 Euro) mit der Säure von Rhabarber zu kontrastieren, aber der grüne Spargel hätte geschält gehört, die Miniaturbuchteln sind gummiartig, das Fleisch ist zäh, trocken und faserig. Ich lasse das Gericht zurückgehen. Die Kellnerin erklärt kurz danach, die Küche stimme mir bei den Buchteln zu, das Fleisch sei aber „in Ordnung“ gewesen – wahrscheinlich sei das „Geschmackssache“, denn immerhin habe man „das Rindfleisch 56 Stunden bei Niedrigtemperatur gegart.“

Am Aegidientorplatz: das Me-and-all-Hotel. © Quelle: Katrin Kutter

Spielerischer Übergang in einen Barbesuch

Zugute halten muss man, dass das (in dieser Qualität) maßlos überteuerte Gericht anstandslos von der Rechnung genommen wird. Ohnehin darf das „Esskultur“ nicht auf diese Ausreißer beschränkt werden, denn eine Stärke zeigt sich auch, erhebt man seinen Blick über den Tellerrand. Der Gast sitzt in einem Teil der großzügigen Hotellobby, mit hohen Backsteinwänden, Industrielampen, Grünpflanzen und Loungemobiliar. Je länger der Abend dahinschreitet, desto präsenter tritt die angeschlossene Hotelbar in Erscheinung. Nicht nur wegen der zunehmenden Anzahl an Barbesuchern, sondern auch die Musik pegelt sich im oberen Bereich ein. Das ist nicht so laut, dass man sich im Restaurant nicht mehr unterhalten könnte. Wir bestellen uns nach dem Essen sogar noch ein Glas Wein – ich wüsste nicht, wann einmal ein Restaurantbesuch so spielerisch in einen Barbesuch hinübergeglitten wäre.

Fazit

Kurzweilige bis passable Wohlfühlküche in legerem Flair.

Gesamt 6/10 (Küche 5, Service 6, Flair 8)

Kontakt

„Esskultur“ Aegidientorplatz 3 30159 Hannover Telefon: (0176) 22086107 E-Mail: gf@esskultur-hannover.de Internet: www.esskultur-hannover.de Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 18 bis 22.30 Uhr Besucht am: 13. April und 26. April 2023

