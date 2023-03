﻿So schmeckt es im Pala 1581 in Groß-Buchholz

Hannover. Gleich poltere ich los und entschuldige mich vorsichtshalber schon einmal an dieser Stelle, vor allem beim Inhaber, den Servicekräften und Köchen des Pala 1581 in Groß-Buchholz, denn schon beim Eintreten in den restaurierten Bauernhof aus dem Jahr 1581 fühle ich mich im Grunde abgeholt, mitgenommen und aufgehoben. Die herrschaftlichen Gasträume sind durchzogen von holzstichigen Fachwerkbalken, aber weit weg von jeder düsteren Heimeligkeit. Das Restaurant ist geräumig, hell, elegant – und geschmackvoll obendrein, mit seinen Kronleuchtern, Dielenböden und Bauernschränken. Bequeme Lehnstühle und Sofas stehen im Wechsel an den mit Stoffservietten gedeckten Holztischen. Nur die Tischläufer sind unpraktisch, die sich bei jeder Berührung verschieben. Moltons wären angeraten.

Stilvoll eingerichtet: Das Pala 1581. © Quelle: Katrin Kutter

Kaum zur Tür herein, eilt auch der Service herbei, nimmt uns die Jacken ab, während aus Lautsprechern Geigenmusik rieselt. Ich meine die Melodie zu erkennen, die auf der Titanic vor dem Untergang gespielt wurde. Dabei sinkt hier kein Schiff. Ein Restaurant schon gar nicht. Der Boden des Pala 1581 wankt nicht, die Wände sind stabil und auf der regennassen Straße vor den Türen treibt kein Eisberg vorbei, sondern allerhand Feierabendverkehr. Als Jungfernfahrt lässt sich die Kostprobe vielleicht bezeichnen, denn das Lokal eröffnete erst im Sommer vergangenen Jahres. Der Küchenstil wird als türkisch beschrieben, als „traditionell“, „orientalisch“ oder „modern“, hier und da taucht auf dem Internetauftritt auch der Begriff der „türkischen Weltküche“ auf.

Auf der Haut gebraten: Barbarie Entenbrust – auf Belugalinsen mit Edamame in Rotweinsoße © Quelle: Katrin Kutter

Alle meine Antennen sind also auf Empfang, als ich in der Speisekarte stöbere und das erste Mal die Stirn runzele. Passiert ja immer recht viel bei den Kostproben, nicht nur zwischen Zunge und Zähnen, manchmal auch zwischen dem Hirn und seinen Windungen. Ich lese also von Rumpsteak mit Rosmarinkartoffeln und Marktgemüse, von geschmorten Kalbsbäckchen mit Kartoffelpüree und Marktgemüse oder von Lachsfilet mit Linsen, Blumenkohlpüree und Limettenbuttersauce. Tolle Gerichte, die aber jeder olle Gasthof von hier nach Buxtehude im Angebot hat. Ich lese von argentinischer Chimichurri, peruanischem Ceviche oder französischer Crème Brûlée. Und dann gibt es auch mehrere Lammgerichte, die an Orient denken lassen, auch Granatapfel oder Rosinen tauchen als Zutaten auf.

Schön angerichtet: Die Seezunge im Ganzen gebraten in Butter- und Karpernsoße mit hausinfusiertem Chiliöl und Öl aus Pertersilie, Basilikum und frischer Minze. © Quelle: Katrin Kutter

In der Umsetzung bleiben die türkischen Einflüsse dann ebenfalls eher hintergründig. Der äußerst gut gemachte Oktopus (13,90 Euro) kommt mit Limettensoße, knackigen Prinzessbohnen und Quinoa auf den Teller. Der rosa gebratene Lammrücken mit Rosmarinkartoffeln (24,50 Euro) wird nicht (wie annonciert) mit Spargel und Erbsen, sondern mit Marktgemüse serviert. Und die mit Getreide gefüllten Kalamari (10,90 Euro), die einen Hauch zu fischig schmecken, liegen auf einer Blauschimmelsoße. Deutlicher tritt der Stil beim ausgebackenen Kalbsrippchenfleisch (13,90 Euro) zu Tage, das auf einer Knoblauchcreme und würzig abgeschmecktem Tomate concassée (eine Art Tomatenschmelze) liegt. Das herrliche Drama an der Sache: Alles schmeckt im Pala 1581 sehr, sehr gut, vom aufmerksamen Service ganz zu Schweigen.

Restaurierter Bauernhof im Herzen von Groß-Buchholz: Das Pala 1581 © Quelle: Katrin Kutter

Die Produkte wirken zwar wie Großhandelsware, aber sind durchweg frisch und weitestgehend auf den Punkt zubereitet. Hier steht also offensichtlich ein Küchenteam am Herd, das etwas von seinem Handwerk versteht – warum rückt man mit diesen Fertigkeiten der ohnehin sensationellen türkischen Küche nicht näher auf die Pelle und verpasst rustikalen Landesgerichten eine Frischzellenkur, wie auf dem Internetauftritt beworben? Ich vermisse auch die getrockneten Kräuter und Gewürze, wie Kreuzkümmel, Chili, Zimt, Pfeffer oder Minze. Es gäbe hierzulande so viel Möglichkeiten den weitestgehend ungenutzten Raum gehobener türkischer Küche zu erschließen – mehr Mut zur Modernisierung der Tradition! Dann ließe sich im Pala 1581 nicht nur gut und stilvoll speisen, sondern obendrein auch einmalig.

Fazit

Wundervolles Flair und aufmerksamer Service, die sehr gute Küche ist allerdings eher international als türkisch angehaucht.

Gesamt 8/10 (Küche 7, Service 8, Ambiente 9)

Kontakt

Pala 1581

Groß-Buchholzer-Straße 9

30655 Hannover

Telefon: (0511) 89989181

Internet: www.pala1581.de

E-Mail: info@pala1581.de

Öffnungszeiten: Di. bis So., 17.30 bis 22.30, So. auch 12 bis 14.30 Uhr

Barrierefreiheit: Restaurant ja, Toiletten nein.

Besucht am: 2. und 22. Februar 2023

