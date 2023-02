﻿Die Renaissance der Wildterrine: So schmeckt es im Restaurant „Visier“ in Lehrte

Hannover.  Terrinen sind out, seien sie nun aus Fleisch oder Fisch zubereitet. Das sagte jedenfalls irgendwann irgendwer einmal zu mir. Muss über zwanzig Jahre her sein. Ich habe das damals einfach angenommen – aber warum sind Terrinen out? Bis heute habe ich keine Ahnung und es ist mir mittlerweile auch Wurst, denn ich esse gerne Terrinen. Damals wie heute. Sofern sie so gut gemacht sind wie im Restaurant „Visier“ in Lehrte, sei es nun Lachs- oder Wildterrinen. Beide Spezialitäten schmecken nach der Tierart. Und so wie sie in die Formen eingesetzt wurden, unter anderem mit Leber- und Filetkern und/oder Mantel, zeugen sie von hohen handwerklichen Fähigkeiten – zum nostalgischen Genießerglück fehlen nur Honig-Senf- und Cumberland-Soße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht habe ich sie übersehen. Wir sind an diesem Januarmorgen nämlich zum „Reh trifft Winterkabeljau“-Sonntagsbrunch (27 Euro pro Person) angereist und das kalte Büfett steht ebenso mit Schüsseln und Platten voll, wie der gesamte Bereich hinter mir mit hungrigen Gästen. Die Schlange reicht bis ins Foyer. Sich hier in Ruhe von den Häppchen berieseln zu lassen, ist nahezu unmöglich. Also schnappe ich zwei Teller im Untergriff – eine raffinierte Kellnertechnik, die es mir ermöglicht, einen Berg Essen auf zwei Teller zu verteilen, ohne dass es zu gierig ausschaut –, fräse einmal über das Büfett und klaube schnell was zusammen.

Gemütlich: Das Restaurant „Visier“ in Lehrte. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Was gibt es zu den Speisen zu sagen, was nicht schon aus der Qualität der Terrinen herauszulesen ist? Das Büfett ist sehr lastig an tierischen Produkten, was beim Publikum offensichtlich auf Gefallen stößt – man geht ja auch nicht ständig zum Brunch. Es gibt im „Visier“ etwa einen ganzen Lachs umkränzt mit Fischspezialitäten oder einen ganzen Rehrücken an der Karkasse. Es gibt Kabeljau auf Erbsenmousse, feinsäuerliches Vitello tonnato oder Melone mit Schinken. Selbst Rohkostsalate wie Rotkohl oder Tomate werden mit Käse aufgewertet. Die Qualität des kalten Büfetts ist wirklich in Ordnung. Es ist eher der Teil mit warmen Speisen, bei dem das Pendel von Klasse zu Masse schlägt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Qualität eines Büfetts ist eine Grenze gesetzt

Der Qualität eines Büfetts ist zugegebenermaßen auch eine Grenze gesetzt. Außer man hat ein 30-köpfiges Küchenteam, das à-la-minute die Platten austauscht, Wärmewannen befüllt und diverse Frontcooking-Stationen bekocht. Was im „Visier“ dennoch besser ginge, sind die Garpunkte von Fleisch besser zu treffen. Das Hirschgulasch und die Rehkeule sind trocken und faserig. Der Rehrücken (vom kalten Büfett) ist schmierig in der Konsistenz, was eine Garung im Vakuumbeutel vermuten lässt. Exzellent sind die Kürbiscreme- und Apfel-Sellerie-Suppen. Letztere kombiniere ich mit einer ganz guten Bregenwurst. Die Kombination macht ebenso Freude wie der Winterkabeljau auf Kohlgemüse. Beschlossen wird das Ganze mit einem kleinen Dessertbüfett mit Mousse au chocolat oder Roter Grütze.

Schwerpunkte von Spargel bis Martinsgans

Obwohl das ordentliche Büfett-Angebot auch angesichts des Preises als günstig zu beschreiben wäre und ganzjährig zum Konzept des Lokals gehört, mit Schwerpunkten von Spargel bis Martinsgans, habe ich das Gefühl, dass sich die „Visier“-Qualität nur andeutet. Also addiere ich zur ursprünglich geplanten Brunch-Kostprobe ein Abendmenü hinzu. Aus dem Brunch wird quasi ein Brünch, denn das Lokal bietet von Mittwoch bis Sonntag auch À-la-carte-Gerichte an. Die übersichtliche Speisekarte wurde mit Kreide auf eine Tafel geschrieben und beschränkt sich auf zwei Suppen und fünf Hauptgerichte, was vielleicht nicht viel Auswahl ist, aber lieber wenig Auswahl in guter Qualität als viel Auswahl in durchschnittlicher Qualität.

Ich probiere vorweg ein weißes, feinsäuerliches Tomatensüppchen mit Käseravioli (7,50 Euro). Wie beim Büfett zeigt die Suppe eine überdurchschnittlich gute Qualität. Als Hauptgang gefällt ein Lehrter Wiesenhuhn (21,90 Euro). Auch wenn das Gericht durch die krosse Hühnerhaut, die tiefwürzige Thymianjus und das gebratene Wintergemüse insgesamt zu sehr in Richtung Röstaromatik schlägt, ist es ein Genuss. Neben der guten Fleischqualität fällt besonders auf, dass alles von Grund auf frisch gekocht wurde. Wer also das ganze Können des „Visier“-Küchenteams erleben möchte, sollte eher zu einem Abendmenü vorbeikommen.

Fazit

Sehr gute, solide Handwerksküche, bei den Büfetts schlägt das Pendel ein wenig von Qualität zu Quantität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesamt 7/10 (Service 6, Ambiente 6, Küche 8)

Kontakt

Restaurant „Visier“ Hohnhorstweg 8 31275 Lehrte Telefon 05132-3555 Internet: www.restaurant-visier.de E-Mail info@restaurant-visier.de Öffnungszeiten: Mi bis Sa, 17 bis 22:30 Uhr, So 10 bis 14 Uhr Barrierefreiheit: ja Besucht am: 22. Januar & 9. Februar 2023

Weitere Restauranttests finden Sie hier