﻿Finkbeiners Kostprobe: So schmeckt es im Shin Ramen am Georgswall

Eine neue Anlaufstelle für Ramen gibt es seit wenigen Monaten auch am Georgswall. Es ist die zweite Dependance von Shin-Ramen-Betreiber Kazuo Ishikawa. Die Qualität indes ist nicht im gleichen Maße wie der Betrieb gewachsen.

Hannover. Bereits vor über drei Jahren, als das Shin Ramen am Thielenplatz noch in den Kinderschuhen steckte, zeigte sich, dass sich hier Angebot und Nachfrage überkreuz lagen: Man ergattere in dem kleinen Lokal oft nur mit Mühe einen Platz, auch heute muss man sich gerne einmal ein paar Minuten gedulden, bis etwas frei wird. Die Auswahl an Gerichten war überschaubar: Es gab unter anderem drei unterschiedliche Ramen mit Soja-, Salz- oder Misosoße. Die hausgemachten Hauptzutaten (wie Brühen, Nudeln, Fleisch oder wachsweiches Ei) waren sensationell gut, auch gemessen am unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, das von 7,00 bis 10,50 Euro reichte. Die Anzahl an Gerichten hat sich mittlerweile von fünf auf sieben erweitert, die Preisspanne liegt bei 7,50 bis 14,50 Euro – Preise, die bereits vor der Energiekrise aufgerufen wurden und sich in naher Zukunft unter Umständen nochmals ändern.