﻿So schmeckt es in der Kokenstube in Großburgwedel

Das Fine Dining-Erlebnis in der Kokenstube will in höheren Genussligen spielen, das zeigen Preis und gastronomisches Konzept. Auf manche Qualitäten lässt sich aufbauen, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannes Finkbeiner und Hannes Finkbeiner WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket