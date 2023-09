Kostenfrei bis 12:45 Uhr lesen

Mobilität

Zwischen Köln und Berlin kommt es am Sonntag zu massiven Verspätungen im Fernverkehr der Bahn. Grund dafür ist die zeitweise Sperrung eines Streckenabschnitts bei Köln-Mülheim am Vormittag. Das könnte bis in den Nachmittag hinein auch für Verspätungen und Zugausfälle in Hannover sorgen.