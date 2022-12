﻿HAZ-Feinschmecker: Diese Weine passen zu Ihrem Weihnachtsgericht

Hannover. Ob zur Gans, zur Pasta oder zum Kartoffelsalat: Die Weine, die an den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch kommen, sollen möglichst perfekt abgestimmt sein. Doch die Auswahl ist groß. Welcher Tropfen passt am besten? Einige Vorschläge.

Blanc des Blancs zum Kartoffelsalat

Espumante 3B, Blanc de Blancs, Filipa Pato & William Wouter, 15 Euro (weinamlimit.de): Kommen an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen auf den Tisch, lassen sich mit diesem knochentrockenen, portugiesischen Schaumwein aus autochthonen Rebsorten unbekannte Höhen erreichen. Der frische, klare und mineralische Tropfen passt zur gehaltvollen Wurst und unterfüttert den cremigen Kartoffelsalat. Fazit: Schlägt eine perfekte Brücke vom Apéritif zum Essen.

Knochentrockener portugiesischer Schaumwein: Der frische, klare und mineralische Tropfen passt zu Wurst und Kartoffelsalat. © Quelle: Privat

Ein Hauch von Sherry zu Meeresfrüchten

2021 Tosca, Palomino Fino En Rama, Bodega y Viñedos Akilia, 13,50 Euro (weinamlimit.de): Der Grundcharakter eines Sherrys ist bei diesem Tropfen angelegt, ergänzt um eine abwechslungsreiche, erfrischende Leichtigkeit. Fast ein halbes Jahr reifte der Wein unter der typischen Hefeflorschicht der Sherrys, dann abgezogen ohne Filtration ("en rama") mit einem moderaten Alkoholgehalt von 12 Prozent. Zu gratinierten Austern, aber auch zu süßlichen Garnelen oder einem Teller Spaghetti Vongole eine Wucht. Fazit: Wer Sherry mag, wird diesen Wein mindestens spannend finden.

Fruchtiges zum Reh- oder Hirschrücken

2019, Spätburgunder "Tschuppen", Weingut Ziereisen, 12 Euro (gute-weine.de): Die Fruchtphase des jungen Jahrgangs ist noch erhalten, zu saftiger Kirsche kommen würzige Wärme und ein Hauch Waldboden. Die Kraft, Feinheit und Komplexität des Markgräfler Weins passt gut zu einem Reh- oder Hirschrücken mit Kräuterjus und geschmälzten Semmelknödeln. Für diese Qualität ein unschlagbar guter Preis. Fazit: Es lohnt sich, eine Flasche mehr im Keller zu haben.

Kraft und Würze zur knusprigen Ente

2017, Les Pensées de Pallus, Domaine de Pallus, 22 Euro (gute-weine.de): Der reinsortige Cabernet Franc von der Loire hat viel Kraft und Würze, die Nase ist dicht und lässt an dunkle Beeren denken. Besonders sein kühler Charakter und seine feinherben Gerbstoffe machen den Wein zu einem guten Begleiter zu einer knusprigen Ente mit typisch weihnachtlichen Beilagen. Fazit: Gut zur Ente, aber ohne Essen trinkt man sich schnell daran satt.

Viel Kraft und Würze: Der reinsortige Cabernet Franc von der Loire. © Quelle: Ilona Hottmann

Spätburgunder zur Gans mit Rotkohl

2018, Pinot Noir "Natur", Andreas Durst, 29 Euro (weinundsie.de): Der Spätburgunder von Andreas Durst macht nach dem Öffnen eine erstaunliche Kurve durch, die reife Frucht paart sich nach und nach mit kräuterigen und erdigen Tönen. Herrlich eingebundenes Holz, sehr feine Gerbstoffe, aber vor allem die frische Säure geben wunderbar einem Gänseessen mit Rotkohl und Beifußsoße den richtigen Schwung. Fazit: Ein spezieller Tropfen, ideal zur gehaltvollen Gans.

Mineralischer Silvaner zu Raclette und Käsefondue

2020, Silvaner, Würzburger Stein, Erste Lage, Juliusspital, 17 Euro (weinhildebrandt.de): Bekommt der Wein eine Weile Luft, dann kommen zur mineralischen Note, die mich immer an nassen Stein denken lässt, gelbfruchtige Anklänge. Am Gaumen ist der Wein klar, präzise, vielleicht etwas kräuterig. Schweizer trinken zu einem gehaltvollen Raclette oder Käsefondue gerne Chasselas, dieser Silvaner bringt zur Kombination einen zusätzlichen Frischekick . Fazit: Ein Essensbegleiter, der sich nicht in den Vordergrund spielt.

Feiner Rosé zum Lachsgericht

2021, Amanda, Alfredo Maestro, 14,50 Euro (zweiinzwanzig.com): Der naturnah produzierte Rosé aus der Rebsorte Garnacha Tintorera hat sicherlich eine leichte Süße in der Nase, die von roten Beeren herrührt, ist am Gaumen aber ungemein frisch, trocken und feinherb. Hinzu kommt die ausgewogene Fülle des unfiltrierten Weins. Zu Flammlachs hat der Tropfen schon recht gut gefallen, besser passt er zu Lachsgerichten in Butter- und Sahnesoßen. Fazit: Prädestiniert für Lachsgerichte in gehaltvollem Gewand.

Frisch, trocken und feinherb: Der naturnah produzierte Rosé aus der Rebsorte Garnacha Tintorera. © Quelle: Privat

Rotwein aus der Pfalz zu Geschmortem

2019, Inkognito, Philipp Kuhn, 11,90 Euro (winzerwelt-hannover.de): Viele würden den Rotwein (eine Cuvée aus mitunter Merlot, Dornfelder oder Regent) wegen seiner Kraft und Fülle eher Frankreich zuordnen, er kommt aber aus der Pfalz von Philipp Kuhn. Ein erstaunlich vielschichtiger Wein, den man ohne großes Ereignis öffnen kann, er passt aber auch als Essensbegleiter zu Geschmortem mit mediterranen Kräutern. Fazit: Perfekter Allrounder.

Von Hannes Finkbeiner