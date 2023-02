﻿Weinverkostung im Leineschloss von Hannover: Warum sich das manche 1000 Euro kosten lassen

Hannover. Unwiederbringliche Fakten werden an diesem Vormittag im Schorse im Leineschloss geschaffen. Im Akkord fahren zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn Korken aus Flaschen, die das Herz von Weinfans höherschlagen lassen – etwa ein 1998er Echezeaux von der Domaine Dujac oder ein 1995er Ruchottes-Chambertin von Christophe Roumier. Veranstalter des Events ist der ehemalige Betreiber des Restaurants Die Insel am Maschsee, Norbert Schu. „Wie viele solcher Weinverkostungen hat er in seinem Leben schon organisiert? Der leidenschaftliche Weinsammler zuckt mit den Schultern und beginnt zu lachen: „Es waren viele, aber ich bin trotzdem seit einer Woche aufgeregt.“

Ein irrer Betrag für eine Weinverkostung

Es ist auch alles andere als eine 08/15-Verkostung, die an diesem Mittag stattfinden wird. 30 Weine, darunter viele Raritäten, stehen auf dem Programm. Dafür reisen Teilnehmer aus München, Köln oder sogar London an. Bewerben muss Schu so eine Verkostung nicht. Eine Ankündigung über den Newsletter seines Weinhandels Schu-Wein genügt, um die Reservations- und obendrein eine Warteliste zu füllen – trotz eines Preises von über 1000 Euro (inklusive Menü) pro Person. Ein irrer Betrag ist das, der noch irrer wird, wenn man ihn als das bezeichnet, was er ist: günstig, gemessen an den Weinen, die es hier zu probieren gibt. Es ist eben schwer geworden, vernünftig für diese Art von Genuss zu argumentieren.

Raritäten aus dem Weinkeller: Ein Teil der Kollektion bei Norbert Schus Verkostung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aufgewachsen auf einem Weingut

Das wissen Experten wie Schu am besten, der auf einem Weingut an der Mosel aufwuchs. Nach seiner Kochausbildung stand er mitunter am Herd der legendären Aubergine von Eckart Witzigmann. Im Schweizer Hof in Hannover erkochte er einen Stern, den er neun Jahre hielt. Mitte der Neunzigerjahre übernahm er für 25 Jahre mit seiner Frau die Leitung der Insel am Maschsee. Mehrmals wurde das Lokal für seine exzellente Weinkarte ausgezeichnet, denn bereits in den frühen Achtzigerjahren begann Schu, seine Weinsammlung aufzubauen.

Tausende Flaschen zusammengetragen

Tausende Flaschen hat er so zusammengetragen, die er auch noch nach seinem Rückzug aus der aktiven Gastronomie vertreibt. Gibt es bei dieser Menge an Weinen eigentlich noch ganz besondere Tropfen für ihn? Schu nickt. Als er gerade mal 18 Jahre alt war, sparte er sich den Besuch in einem kleinen Restaurant in den Vogesen zusammen, um dort große französische Weine zu probieren. Dazu gehörte dann auch ein 1962er Château Haut-Brion, ein Genusserlebnis, das er bis heute nicht vergessen habe. In seinem Keller schlummert ein 1989er desselben Weinguts, der längst seinen Höhepunkt erreicht hat. Nur Schu ist sozusagen noch nicht reif genug für den Tropfen. Hält ihn auch der Preis ab, den Korken zu ziehen? Für bis zu 3000 Euro wird dieser Wein aktuell gehandelt. „Niemals würde ich für einen Wein so viel ausgeben, diese Beträge lassen sich in Genuss nicht mehr aufrechnen“, sagt Schu, der den Tropfen kaufte, als der Markt noch nicht völlig außer Rand und Band war.

Beschäftigt sich schon sein Leben lang mit Weinen: Norbert Schu. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Weine, die es heute im Leineschloss zu verkosten gibt, waren vor drei, vier, fünf Jahrzehnten noch für 20, 30 oder 100 Mark zu haben, mittlerweile werden sie im vierstelligen Bereich gehandelt – auch deswegen ist so eine Verkostung für Weinliebhaber oft der einzige Weg, einmal in den Genuss solcher „Giganten“ zu kommen. Wein ist eben Spekulations- und Investitionsobjekt geworden. Spätestens Ende der Neunziger ließ der steigende Wohlstand in Teilen der Erde die Preise endgültig explodieren, vor allem Asien drängte damals auf den Markt. Auf der ganzen Welt füllen sich seither Betuchte ihre Keller mit den besten Tropfen, oft nur wegen dem Prestige. Raritäten werden auf Auktionen gehandelt und durchaus auch mehrmals um den Globus geflogen.

Absurde Aktionen rund um Edelweine

Das befördert Weinfälscherei und ruft wiederum Winzer auf den Plan, die sich dagegen wehren – was manchmal absurde Blüten treibt wie etwa beim Reglement von Romanée-Conti aus dem Burgund. Zwei Flaschen aus diesem vielleicht berühmtesten Weingut der Welt gehören auch zu Schus Raritätenverkostung an diesem Mittag. Einmal geleert, wird er den Wein nun nicht mehr kaufen, denn „Interessenten“, die Flaschen „zugeteilt“ bekämen, würden angehalten, die Weine jährlich mit tagesaktueller Zeitung abzufotografieren und das Bild beim Händler einzureichen, erzählt er. Die ausgetrunkene Flasche muss dann vor Fälschung gesichert werden, indem sie zerstört oder zurückgesandt wird.

Noch leer: Die Weingläser im Leineschloss warten auf die Weinliebhaber, die sich Schus Verkostung leisten können. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Feinheit und Komplexität, die Tiefe, Kraft und Eleganz dieser Weine bleibt bei diesem Zirkus schnell auf der Strecke – und das ist es schließlich, was bei Schus Verkostungen im Mittelpunkt stehen soll: der einmalige Genusswert solcher Weine.