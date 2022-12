﻿Restauranttest: So schmeckt es im Taj Mahal in Hannovers City

Abwechslung auf Indisch bietet das Taj Mahal an der Hinüberstraße in Hannover. Auch optisch lässt sich dort einiges entdecken. Und das alles ist garniert mit besonderer Gastfreundlichkeit, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner.

Hannover. Seit dem Jahr 1992 gibt es das indische Restaurant Taj Mahal an der Hinüberstraße. 20 Jahre bin ich Zugezogener daran vorbeigefahren, ohne es zu betreten. Das Lokal wirkte nicht sonderlich einladend, eingepfercht zwischen Bahnüberführungen und Straßenkreuzung, dazu der austauschbare Name und das gestaltungsfreudige Interieur, das durch die großen Fenster ersichtlich war. Und jetzt stehe ich plötzlich davor, ein Tipp hat mich hergebracht, aber ich hadere doch ein wenig – soll ich, soll ich nicht? Ich tätschle einen kurzen Moment dem Steinelefanten vor der Tür den Kopf, betrachte das beleuchtete Minitatur-Taj- Mahal im Eingangsbereich und schaue dann in die leuchtenden Augen eines Kellners, der mich mit allen Formen der Höflichkeit hereinbittet …

Wie bei Urgroßmutter auf dem Sofa

Eine Minute später sitze ich auf einem Sofa, dessen Form mich an die royalblaue Sitzgarnitur meiner Urgroßmutter erinnert. Mit stoischer Gelassenheit und kerzengeradem Rücken verbrachte sie darauf ihren Lebensabend, denn zum Zurücklehnen war das Möbelstück bedingt geeignet. Da ist die Taj-Mahal-Version deutlich bequemer, was gut ist, denn das ganze Lokal wurde mit Wohnzimmermobiliar eingerichtet. Die Farben sind vielleicht etwas knalliger als bei Oma, aber nicht weniger königlich: Gold und Bordeauxrot, was erstaunlich gut mit meinem Tandoori-Hühnchen (19,90 Euro) harmoniert. Curryfarbene Fleischstücke von Keule und Becken mit Knochen. Das Fleisch ist stellenweise schwarz gegrillt, aber zart, die pikante Note wurde an westliche Gaumen angepasst. Der Reis ist feinduftig und locker – so lässt sich hier gut leben.

Würzig: Das Tandoori-Hähnchen. © Quelle: Christian Behrens

Kellner mit gutem Gedächtnis

Zumal auch der Service von seiner zugewandten Art positiv hervorsticht und tief im Thema steckt. Ich bestelle etwa die Vorspeisen mit den Nummern 6, 8 und 10, dazu noch 115, der Kellner übersetzt: „Pakora vom Gemüse“ (5,90 Euro), „vom indischen Käse“ (6,50 Euro) „und vom Zander“ (7,90 Euro) , „dazu Fladenbrot mit Butter“ (3,90 Euro). Das muss man erst einmal auf Fingerschnips auf Abruf haben. Die Qualität schwankt allerdings etwas. Die in einem Teig aus Kichererbsenmehl ausgebackenen Auberginen, Blumenkohl sowie Kartoffeln und Erbsen sind klasse. Der Natur seines Wesens etwas geschmacklose indische Käse aus gesäuerter und gestockter Kuhmilch ist auch in Ordnung, die Panierung bringt Pfiff. Die Fischstücke hätten etwas mehr Salz und Säure benötigt. Aber mit etwas warmen Fladenbrot und Würzsoße in der Tischmitte macht auch das Spaß.

Bei einem zweiten Besuch probiere ich außerdem den Shami Kebab (7,90 Euro), in diesem Fall wurde das Gericht nicht als Frikadelle sondern mit einer Ei-Geflügelwürfel-Panierung zubereitet, die mit allerhand Gewürzen um einen Spieß drapiert wurden. Ganz gut schmeckt auch die kräuterwürzige, leicht wässrige Suppe Daal mit gelben Linsen (5 Euro). Wer allerdings ein Rendezvous im Taj Mahal plant – was angesichts des Namens des Lokals ja fast ein wenig romantisch wäre, schließlich ließ ein Großmogul den berühmten Palast im Gedenken an seine große Liebe bauen –, der sollte die Suppe nur bestellen, wenn das begehrenswerte Gegenüber mitzieht: Anschließendes Küssen könnte sonst aufgrund der Knoblauchmenge schnell zu einem recht einseitigen Vergnügen geraten.

Mit Steinelefanten: Das Taj Mahal an der Hinüberstraße. © Quelle: Christian Behrens

Lammfleischwürfel und vegetarischer Gemüsemix

Als Hauptgericht probiere ich (etwas zu trocken gegarte) Lammfleischwürfel in Currysoße (19,90 Euro) mit Rosinen, indischem Käse und Cashewkernen. Ein Gericht, das aufgrund seiner frischen Säure und Würze dennoch gut gefällt. Würzig-pikant ist der vegetarische Gemüsemix (13,90 Euro) mit Blumenkohl, Erbsen Champignons, Zucchini und viel Paprika sowie das Daal (13 Euro), das im Vergleich zu den übrigen Gerichten fast schon etwas zahm ausfällt. Ein Blick auf die Nebentische verrät übrigens, dass Gäste hier gern Flaschenwein bestellen. Ich halte mich lieber an einem frischen, großen Bier vom Fass (4,20 Euro) fest, was zum Würzfeuer der indischen Taj-Mahal-Küche wunderbar harmoniert.

Fazit:

Solide indische Küche und aufmerksamer Service in gestaltungsfreudigem Flair.

Gesamt 6/10 (Küche 6, Ambiente 6, Service 7)

Kontakt:

Taj Mahal

Hinüberstraße 21

30175 Hannover

Internet: www.tajmahal.de

E-Mail: reservierung@tajmahal.de

Telefon: (0511) 3481714

Barrierefreiheit: teilweise

Öffnungszeiten: jeder Wochentag, 11.30 bis 15 Uhr, 17.30 bis 23 Uhr

Besucht am: 14. Oktober und 15. November 2022

Von Hannes Finkbeiner