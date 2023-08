﻿Flirten – und sich vielleicht verlieben: So bringt die HAZ mit der Kultparty „Fisch sucht Fahrrad“ Menschen zusammen

Hannover. Die große Liebe finden oder einfach nur Spaß haben: Bei der „Fisch sucht Fahrrad“-Party beim Maschseefest an der HAZ-Bühne war beides möglich. Die kultige Singleparty aus den Neunzigerjahren erfuhr eine Neuauflage, Originalmusik wurde aufgelegt, und es wurden altbekannte Spiele gespielt – und wenn der eine oder die andere sich dabei vielleicht sogar ein bisschen verknallt hat, dann hat die Party ihr Ziel erreicht.

In den ersten zwei Stunden der Party wurde gespielt und geflirtet. Dazu legte der inzwischen legendäre DJ Tobias Tiedtke auf, der schon seinerzeit auf den Singlepartys die richtige Stimmung beigesteuert hatte. Es folgte ein Auftritt der Band Guacamole Agui, die das Publikum mit Cumbia-Klängen zum Hüftschwingen brachte. Danach kehrte Tiedtke zurück ans Mischpult.

Die große Liebe gefunden

Oliver und Bettina zeigen, dass das Konzept funktionieren kann. Die beiden Hannoveraner hatten sich am 11. Februar 2000 auf einer „Fisch sucht Fahrrad“-Party kennengelernt. Auf den Tag genau drei Jahre später heirateten sie – und sind seitdem glücklich. „Wir waren früher oft auf diesen Partys, um jemanden kennenzulernen oder einfach Spaß zu haben“, berichtet Bettina. Über Bekannte kamen die beiden sich näher. Am Anfang fand sie ihn gar nicht so toll, er sei ihr zu betrunken gewesen, erinnert sie sich. Aber nach einem ausnüchternden Kaffee habe es dann zum Glück doch gefunkt. „Das waren Hammer-Mischen damals“, meint Oliver lachend.

Haben sich auf einer „Fisch und Fahrrad“-Party kennengelernt: Oliver und Bettina sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet. © Quelle: Elena Richert

Ob sich in diesem Jahr auch zwei so richtig verliebt haben? Vielleicht. Bei einem der Spiele durften gleich drei Herren um die Gunst einer Dame buhlen. Jeder sollte ihr ein Kompliment machen, und mit dem größten Charmeur sollte sie dann einen Cocktail trinken. Nicole traute sich auf die Bühne – und schien sich auch gleich den Richtigen ausgesucht zu haben. „Der Helge ist ganz süß“, gab sie zu. Sie hätten sich sehr gut unterhalten und sogar Telefonnummern ausgetauscht. Vielleicht klappt es ja zwischen den beiden.

Neue Bekanntschaften: Nicole und Helge haben sich bei einem der Spiele kennengelernt und sofort super verstanden. © Quelle: Elena Richert

In Erinnerungen schwelgen

Viele aus dem Publikum erinnern sich noch an die alten „Fisch sucht Fahrrad“-Partys aus den Neunzigern und den 2000er-Jahren. Auch Melanie – eine Freundin von der vielleicht schon verliebten Nicole – spürt ein wenig die Nostalgie. „Ich war damals gern auf den Partys hier in Hannover feiern“, sagt sie. Sie würde sich über eine generelle Rückkehr dieser Singlepartys freuen, das Konzept habe ihr damals schon gut gefallen.

Freundinnen: Melanie (von links) war 2003 schon auf „Fisch sucht Fahrrad“-Partys, Katrin und Jule kannten die Kultpartys bisher noch nicht. © Quelle: Elena Richert

Auch die Freundinnen Sabine und Anke kennen noch die alten Feten. In diesem Jahr nutzten sie die Gelegenheit zur Rückkehr. „Wir sind single und auf Partnersuche“, erzählen sie frei heraus. Gern hätten die beiden jemanden kennengelernt, an diesem Abend gefiel ihnen aber kein Mann so richtig – die Auswahl sei zu klein. „Das war früher schon so“, bestätigt DJ Tobias. Seine Erinnerung: „Schon damals haben sich mehr Frauen zu den Partys getraut.“ Und: „Die Männer sind einfach alle Weicheier.“

Kennenlernspiele und spontane Flashmobs

Um den Ball ins Rollen zu bringen, wurden Spiele gespielt. Nach dem Komplimentewettbewerb mit Nicole und Helge durften auch Sabine und Anke ihr Glück versuchen – beim Luftballontanz. Sie traten paarweise mit ausgewählten Partnern an und sollten sich mit dem Ballon zusammen über die Bühne bewegen – ohne Hilfe der Hände. Das beste Pärchen wurde vom Publikum durch Jubel gekürt: Anke und Philipp gewannen und durften mit zwei Cocktails auf den Sieg anstoßen.

Es wird körperlich: Anke und Philipp tanzen über die Bühne – als Gewinn gibt es zwei Cocktails. © Quelle: Elena Richert

Auf der anderen Seite der Tanzfläche kam es auch zu einer Art Zusammentreffen: Ein spontaner Flashmob entstand, und alle, die Lust hatten, machten mit. So zeigte sich einmal mehr, dass die „Fisch sucht Fahrrad“-Partys alle möglichen Menschen auf unterschiedlichsten Wegen zusammenbringen können.

