Die „Fisch sucht Fahrrad“-Party kehrt nach Hannover zurück

Hannover. Manche jungen Menschen können es sich kaum vorstellen. Aber vor 30 Jahren lernte man seinen Partner oder seine Partnerin noch ohne das Internet kennen. Es gab schlicht keine Dating-Apps. Man traf sich analog oder verabredete sich per Kontaktanzeige. Eine der zentralen Kontaktbörsen in Hannover war die Rubrik des Veranstaltungsmagazins „Schädelspalter“. Auf den letzten Seiten des Heftes fand man dort unter dem Titel „Fisch sucht Fahrrad“ mitunter spannende Selbstbeschreibungen, die die Redaktion lustvoll kommentierte. Diese Verabredungskultur wird nun wieder mit Leben gefüllt.

Startschuss an der HAZ-Bühne

Denn nicht selten verabredete man sich nach erfolgreicher Kontaktaufnahme für Hannovers größte Singlefete: die „Fisch sucht Fahrrad“-Party. Die erste Ausgabe lief am 3. April 1993 im Haus der Jugend. 30 Jahre später kehrt die legendäre Party zurück und zieht von der Maschstraße zum Maschseefest. Am Freitag geht es um 18 Uhr an der HAZ-Bühne am Nordufer los.

Organisiert hat die Party einst Doris Schiller. „Wir haben neben der Musik vor allem auf Spiele gesetzt“, erinnert sich Schiller, die heute auf Ibiza wohnt. „Gäste mussten Lieder gurgeln, die andere erraten mussten. Oder man musste Herren ein rohes Ei durch die Hose fädeln.“ Zudem konnte man Gästen per Nummer und Postamt kleine Nachrichten zukommen lassen und sich auf Getränke einladen. Viele fanden dabei sogar die große Liebe.

Auf der Suche nach der richtigen Nummer: Bei der „Fisch sucht Fahrrad“-Party wurde der Schwarm per Zahlencode benachrichtigt. © Quelle: Franz Fender

Gäste dürfen in Erinnerungen schwelgen

Die Party selbst lief 15 Jahre lang sehr erfolgreich. Es gab Ableger in Hildesheim und Braunschweig. Viele Abende waren restlos ausverkauft. Und viele der Moderatoren und Moderatorinnen haben Karriere gemacht: Hinnerk Baumgarten, Kerstin Werner, Andreas Kuhnt und Björn Stack sind bei Radio und Fernsehen aktiv. „Ende der Neunzigerjahre wurde ich gefragt, ob eine Sarah Grey bei uns kostenlos auftreten kann“, erinnert sich Schiller. Eine junge Sängerin wollte Bühnenerfahrung sammeln. Es war Sarah Connor.

Am kommenden Freitag können ehemalige Gäste, Paare und natürlich Singles in Erinnerungen schwelgen. Denn mit Tobias Tiedtke kommt der legendäre DJ der „Fisch sucht Fahrrad“-Partys dazu. Es wird ab 18 Uhr gespielt und getanzt. Und sehr wahrscheinlich gibt es auch den Song „Ain’t nobody“ von Chaka Khan. Zudem präsentiert Guacamole Aqui Cumbia-Klänge. „Wir freuen uns, wenn man bei uns die Liebe des Lebens trifft“, sagt Tiedtke.

