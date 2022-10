﻿Nach langer Pflege: Seltene Fledermäuse in der Eilenriede ausgewildert

Hannover. Nach langer Obhut im Fledermauszentrum Hannover kehrten zwei Bechsteinfledermäuse am Mittwochmorgen wieder in die Natur zurück. Die Leiterin der Einrichtung, Renate Keil, ließ die beiden erwachsenen Tiere in der Eilenriede frei. Mit einem Kran der städtischen Forstbetriebe ging es für die Tierpflegerin acht bis neun Meter in die Höhe, ehe sie die Tiere in einem Korb ablegte. Ausgestattet mit einer Notfallration an Futter können sie dort nun für zwei bis drei Tage verweilen. Die Tierpflegerin rechnet damit allerdings nicht: „Wahrscheinlich ist der Korb am Abend schon wieder leer.“

Keil hatte die seltenen Exemplare zuvor lange gepflegt. Eines der beiden Tiere verbrachte fast zwei Jahre bei ihr. Privatpersonen brachten die Fledermäuse in das Zentrum in Misburg. Eine fanden besorgte Passanten in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade.

Anrufe kommen aus ganz Europa

Es sei durchaus üblich, dass Privatpersonen die Tiere entdecken und im Fledermauszentrum abgeben. „Es kamen sogar schon Anrufe aus Polen, Dänemark und der Schweiz. Sogar von dort haben sie dann die Fledermäuse zu uns gebracht“, sagt Keil. Verfügbar sei die 75-Jährige rund um die Uhr unter der Notfallnummer 0157/30910222, wie sie betont.

Sie hilft den Fledermäusen: Renate Keil, Leiterin des Fledermauszentrums in Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Keil wünscht sich mehr Aufmerksamkeit

Noch mehr Aufmerksamkeit für Fledermäuse wünscht sich die Tierpflegerin allerdings von den Mitmenschen. Oft wüssten die Menschen nicht, was sie im Umgang mit den Tieren zu beachten haben. Und wann die Fledermäuse in Gefahr sind. Dazu hat Keil eine Faustregel parat: "Eine Fledermaus hat tagsüber draußen nichts zu suchen." Wenn ein Tier im Hellen offen auf dem Boden sitze oder an einer Hauswand hänge, benötige es definitiv Hilfe.

Wie die aussehen kann, erklärt Keil auch. „Wenn Sie als Laie eine Fledermaus sehen, die Hilfe braucht, legen Sie ein Tuch über sie und packen Sie dieses in einem komplett dichten Karton“, sagt sie und fügt hinzu: „Ein zusätzliches Gummiband schadet nicht. Fledermäuse sind absolute Ausbruchskünstler.“

Tiere mögen Baumhöhlen

Die folgenden Schritte liegen in der Verantwortung des Fledermauszentrums. Nach einer ausgiebigen Pflege überlässt Keil die Tiere wieder der Natur. Im besten Fall setzt die Pflegerin die Fledermäuse wieder dort aus, wo sie auch gefunden wurden. Wichtig ist auch die Umgebung: Die Tiere mögen lichten Wald mit vielen Baumhöhlen.

Von Jasper Bennink