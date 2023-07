Viel Lärm: Darum ist ein Frachtflieger am Dienstagabend über Hannover abgedreht

Hannover. Ganz schön viel Lärm am Dienstag, 18. Juli, über dem Nordosten der Region Hannover. Das Dröhnen eines Fliegers war beispielsweise im Stadtteil List, aber auch in Seelhorst zu hören.

Wer gegen 21 Uhr einen Blick auf ein Flugradar im Internet warf, dem fiel dabei schnell eine Boeing 747 ins Auge: Der Jumbojet war in Leipzig gestartet und sollte eigentlich nach Cincinnati in den USA fliegen. Doch über Hannover machte die Maschine einen Schwenk und flog offenbar zurück.

Flieger hat Druckprobleme über Hannover

Nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Flugsicherung habe es Druckprobleme gegeben. Daher sei der Flieger umgekehrt. Die Maschine kreiste gegen 22 Uhr auf einer Höhe von 10.000 Fuß noch über dem Raum Magdeburg. Sie lasse dort Treibstoff ab, um Gewicht für die Landung zu verlieren, erklärt der Sprecher.

Gegen 22.15 Uhr war die Boeing laut Radar aber schon wieder auf dem Weg in Richtung Leipzig. Ein Druckabfall in der Kabine komme zwar nicht täglich vor, so der Sprecher. Es bestehe aber erst einmal keine Gefahr für die Crew oder die Bevölkerung. Wenn eine Maschine deswegen aber an Höhe verliere, sei sie vom Boden aus gut zu sehen – und zu hören. Deswegen hält er es für wahrscheinlich, dass die Boeing den Lärm über Hannover verursacht hat.

Auf der Website www.flightradar24.com verfolgten teils mehr als 6000 User den Flug.

