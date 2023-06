﻿Rund 350 Friedensdemonstranten protestieren am Fliegerhorst Wunstorf gegen Manöver

Kostenfrei bis 14:32 Uhr lesen

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Einst wies die Großkötnerstelle auf den Eingang in das Dorf Limmer hin, heute sind die alten Häuser an der Ecke Sackmannstraße/Wunstorfer Straße eine Erinnerung an frühere Zeiten. Die Geschichte der alten Gebäude in einer weiteren Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.