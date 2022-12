﻿Fliegt Gerhard Schröder aus der SPD? Partei verhandelt heute in Hannover

Am heutigen Freitag wird im SPD-Parteiverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder verhandelt. Dabei wäre als härteste Sanktion ein Ausschluss Schröders aus der Partei möglich.

Hannover (dpa). Im SPD-Parteiverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder wird am Freitag (13 Uhr) in Hannover über die Berufung verhandelt. Sieben SPD-Gliederungen hatten Einspruch gegen die Entscheidung in erster Instanz eingelegt, wonach Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hat.