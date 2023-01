﻿Diese Geschichte macht Mut: Ukrainerin hilft seit Monaten in Hannover bei der Essensausgabe für Geflüchtete mit

Hannover. Der Krieg in der Ukraine sorgt für schreckliches Leid. Tausende Menschen sind bereits gestorben, Millionen aus dem Land geflüchtet. Trotz der leidvollen Situation gibt es Geschichten, die Mut machen. Wie die von Lina Okolovskya, die selbst vor wenigen Monaten mit ihrem Sohn nach Hannover flüchtete und seitdem in der Essenausgabe der Leibniz-Universität ihre Landsleute unterstützt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lina Okolovskya steht mit Schürze und Kopfbedeckung hinter dem Tresen im Café Leibniz. Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studentenwerks verteilt sie kostenlos warme Mittagessen an ihre Landsleute und andere Flüchtlinge. Für jeden hat sie ein Lächeln parat, mit dem ein oder anderen spricht sie kurz. Die 40-Jährige kennt inzwischen viele der Besucherinnen und Besucher. „Es geht hier nicht nur um das Essen. Viele wollen auch nur einen Kontakt, eine Anlaufstelle haben“, sagt Okolovskya. So wie sie selbst vor einigen Monaten.

Vielfältige Hilfe: Im Café Leibniz erhalten Besucherinnen und Besucher auch Unterstützung beim Ausfüllen von Dokumenten. Diakonin Margarethe von Kleist-Retzow ist für die Geflüchteten da. © Quelle: Nancy Heusel

Mit einem Koffer im Kleinbus nach Hannover

Als Okolovskya im März in Hannover ankam, hatte sie nur einen Koffer mit dem Nötigsten dabei. Sie war mit anderen in einem Kleinbus aus ihrer Heimatstadt geflüchtet, als die ersten Bomben unweit von ihrem Haus einschlugen. Grund für die Flucht sei die Angst um ihren siebenjährigen Sohn Samson gewesen, sagt sie. „Es ist schlimm, wenn man sein Kind nicht beschützen kann.“ Den Sohn und ihre Mutter holte sie kurze Zeit später nach. Ihren Mann, ihre Wohnung und ihren Job als Marketingmanagerin ließ sie in der Ukraine zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Einsatz: Lina Okolovskya aus Kiew hilft ehrenamtlich in der Essensausgabe im Café Leibniz. © Quelle: Nancy Heusel

„Der Anfang war gar nicht einfach, ich konnte kein Deutsch“, sagt sie. Nach der Ankunft in Hannover kam die 40-Jährige zunächst bei Freunden in einer Wohnung im Roderbruch unter. Sie hatte Glück: Bereits nach wenigen Wochen fand sie über Beziehungen eine kleine Wohnung, in der sie jetzt mit ihrem Sohn und ihrer Mutter lebt.

Ehemann arbeitet als Koch beim Militär

Die 40-Jährige leidet noch immer unter den Folgen des Krieges, verarbeitet vieles davon in Therapiesitzungen. Auch ihr Sohn sei in den ersten Monaten nach der Flucht sehr traurig gewesen, habe in der Schule keine Freunde gefunden und sei immer stiller geworden. „Er hat jetzt etwas Deutsch gelernt und auch Freunde. Langsam wird es besser“, sagt sie.

Stadt Hannover erwartet 4000 weitere Flüchtlinge in den nächsten Monaten In Hannover leben aktuell 5760 Geflüchtete in städtischen Wohnheimen und Wohnungen, davon rund 950 aus der Ukraine. Die Landeshauptstadt Hannover geht zudem von rund 9000 Ukrainerinnen und Ukrainern aus, die in den vergangenen Monaten privat im Stadtgebiet Zuflucht gefunden haben. Für die geflüchteten Menschen sei es schwierig, möblierte Wohnungen zu finden, sagt André Neo von helpNetwork. Die Initiative organisiert für Ukrainerinnen und Ukrainer und andere Geflüchtete deshalb nicht nur einen kostenlosen warmen Mittagstisch im Café Leibniz in der Universität Hannover, sondern auch Möbeltransporte. Die Stadt Hannover müsse laut Quotenfestsetzung bis zum Ende des ersten Quartals 2023 noch weitere rund 4000 geflüchtete Menschen unterbringen, sagt Stadtsprecherin Christina Merzbach. Allerdings ist Wohnraum ist in der Landeshauptstadt knapp. Zurzeit setze man vor allem auf Kapazitäten wie die Messehallen, so Merzbach. Die Stadt werde kurzfristig noch weitere Unterkünfte schaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was bleibt, ist die Sorge um die Zurückgebliebenen. „Vor allem, wenn in der Nähe von Kiew wieder Bomben eingeschlagen sind.“ Beinahe täglich telefoniert sie mit ihrem Mann, der zurzeit als Koch in einer Trainingsbasis der ukrainischen Armee in der Nähe von Kiew eingesetzt ist. Sie berichtet ihm dann über ihr neues Leben in Hannover, sie sprechen auch über die Zukunft. Okolovskya wünscht sich dabei einfach nur, dass der Krieg vorbei ist und die Familie wieder zusammen sein kann.

Anlaufstelle: Die Essensausgabe für Geflüchtete an der Callinstraße ist montags bis freitags geöffnet. © Quelle: Nancy Heusel

Deutschkurse und kostenlose Möbeltransporte

Halt fand sie in Hannover vor allem in der ukrainischen Community. Im Café Leibniz wird das gelebt. Bei der Essenausgabe kommen alle zusammen und berichten über ihre Erfahrungen, ihre Ängste und Sorgen. Neben dem Mittagstisch gibt es dort inzwischen auch Deutschkurse und sogar eine Initiative, die kostenlose Möbeltransporte für die Geflüchteten organisiert. Darüber hinaus sind die Neuankömmlinge in Hannover über Chatgruppen der Initiative helpNetwork gut vernetzt. „Es ist eine tolle Gemeinschaft hier in der Stadt“, sagt Okolovskya.

Lesen Sie auch: Essenausgebe ist gerettet: Roßmann will helfen

Inzwischen hat auch die junge Mutter in Hannover so etwas wie einen Alltag gefunden. Neben der ehrenamtlichen Arbeit in der Essenausgabe hilft sie über einen Pflegedienst älteren Menschen beim Anziehen oder beim Essen. Seit ein paar Monaten verdient sie in dem Minijob in der Altenpflege Geld. „Das ist eine tolle Arbeit, und ich mache das sehr gerne“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Krieg wieder in die Heimat zurück

Trotz ihrer Qualifikation und ihrer guten Englischkenntnisse war es für Okolovskya bislang schwierig, in ihrem Job als Marketingmanagerin in Hannover Fuß zu fassen. „Dafür muss ich noch besser Deutsch können“, sagt die 40-Jährige, die auch Japanisch spricht.

Wenn der Krieg vorbei ist, möchte sie mit ihrem Sohn in ihre Heimat zurück. Bis das wieder möglich ist, will sie weiter ehrenamtlich Geflüchtete unterstützen. „Anderen zu helfen, gibt mir Zuversicht“, meint die 40-Jährige. Sie organisiert gern und genießt dabei die Kontakte zu ihren Landsleuten. „Ich hatte viel Glück und bin darüber sehr dankbar – das möchte ich auch irgendwie zurückgeben.“