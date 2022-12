﻿Geflüchtete werden wieder in Hannovers Messehallen untergebracht – die ersten sind angekommen

Die Stadt bringt wieder Menschen auf der Messe unter: Die ersten Geflüchteten kommen am Mittwoch in Halle 9 auf dem Messegelände an.

Hannover. Die Stadt Hannover bringt jetzt wieder Geflüchtete in Messehallen unter. Mittwoch kamen die ersten rund fünfzig Menschen am Gelände der Deutschen Messe AG an. Reisebusse brachten sie aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Bad Fallingbostel und Braunschweig nach Hannover. Einige reisten auch privat im Auto an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Messegelände bezogen die Geflüchteten, die unter anderem aus Afghanistan, Syrien oder Georgien stammen, die ersten Zelte in der 23.000 Quadratmeter großen Messehalle 9. Ukrainer waren jetzt am ersten Tag nicht darunter. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass sie ab sofort pro Woche etwa 250 Menschen aufnimmt und unterbringt. Insgesamt werden der Stadt bis Ende März weitere 4.000 Geflüchtete zugewiesen.

Mehr Geflüchtete aus der Ukraine erwartet

Ein Grund für die steigende Zahl von Geflüchteten ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die gezielte Zerstörung der Infrastruktur macht das Leben dort schwieriger. Zuletzt hatte die Stadt von Anfang März bis Anfang Mai Menschen aus der Ukraine in Messehallen beherbergt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Organisation der Unterbringung verstärkt die Stadt ihren zuständigen Fachbereich personell um 18 Stellen. Damit reagiert sie auf die zu erwartende Verdoppelung der Zahl der Geflüchteten in Hannover seit 2019. Damals haben sich 44 Mitarbeiter um die Unterbringung von rund 5.500 Geflüchteten in der Stadt gekümmert. Bis März 2023 wird mit einen Anstieg auf rund 11.000 Geflüchtete gerechnet.

In der Messehalle 9 stehen 216 Zelte mit insgesamt 2.592 Betten sowie ebenso viele Spinde und 13 Duschcontainern bereit. In der angrenzenden Halle 8 befindet sich auf 7.000 Quadratmetern ein Sozialbereich mit Essenausgabe, Sitzplätzen für knapp 1.300 Menschen, außerdem 115 Waschmaschinen.

Neben der Halle 9 hat die Stadt auf dem Messegelände auch die Hallen 7 und 8 gemietet. © Quelle: Nancy Heusel

Als Reserve steht die 10.000 Quadratmeter große Halle 7 zur Verfügung. Die Stadt geht davon aus, dass beide Hallen zusammen Platz für 3.500 bis 5.000 Menschen bieten. Die Messehallen 7 bis 9 hat die Stadt bis März 2023 angemietet, im Monat fallen dafür Kosten in Höhe von 3 Millionen Euro an – inklusive Miete, Versorgung, Energie, Sozialarbeit und Sicherheitsdienst.

Als Betreiber der Halle koordiniert European Homecare die Unterbringung in den Zelten, versorgt die Geflüchteten und bietet eine durchgehende soziale Betreuung. Sanitätskräfte stehen ebenfalls bereit. Die städtischen Fachberater für Migration haben mehrere Büros vor Ort bezogen und führen die Erstaufnahmegespräche. Sie übernehmen außerdem Aufgaben der Ausländerbehörde und des Fachbereichs Soziales, indem sie Fragen rund um Aufenthaltserlaubnis und der Auszahlung von Sozialleistungen klären.

Oberbürgermeister Belit Onay wünscht den neu Ankommenden, dass sie zur Ruhe kommen sowie Traumata aus Krieg und Flucht verarbeiten könnten. „Wir stehen selbstverständlich an der Seite dieser Menschen. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die großen Einsatz und Solidarität zeigen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die große Zuwanderung Geflüchteter nach Hannover in den vergangenen Jahren mache eine Erweiterung der Personalkapazitäten in der Unterbringung absolut notwendig, betont Lars Baumann, Dezernent für Personal, Recht und Digitalisierung der Stadt. „Jetzt geht es darum, schnell kompetente Fachkräfte zu gewinnen, um den Fachbereich für die aktuellen Herausforderungen zu wappnen.“