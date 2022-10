﻿Flüchtlingskrise: Darum suchen wieder so viele Menschen Schutz in Hannover

Aufbau: Wie bereits im Frühjahr so will die Stadt Hannover auch jetzt zusammen mit der Feuerwehr Notquartiere in Messehallen einrichten.

Hannover. Erneut bereitet sich die Stadt Hannover darauf vor, Tausende Geflüchtete aufzunehmen. Viele Menschen fliehen nicht nur vor dem Krieg in der Ukraine, auch aus anderen Ländern gelangen immer mehr Geflüchtete nach Deutschland. Wie stellt sich Hannover darauf ein? Und wie weit ist eine Unterbringung überhaupt planbar? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Warum kommen derzeit so viele Geflüchtete zu uns?

Zum einen fliehen wieder mehr Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem Krieg in ihrem Land. Das hängt damit zusammen, dass Russland derzeit verstärkt zivile Ziele angreift, etwa Kraftwerke. 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke sollen bereits zerstört sein, melden Nachrichtenagenturen. Zum anderen kommen mehr Menschen über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland. Laut einem Bericht der EU-Kommission hat sich die Zahl der Menschen auf diesem Migrationsweg im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Da Serbien Flüchtlinge auf der Balkanroute praktisch durchwinkt, kommen auch mehr Menschen in Mitteleuropa an.

Aus welchen Ländern stammen die Menschen?

Die Geflüchteten, die die Balkanroute wählen, stammen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Sie machen nach Informationen dieser Zeitung derzeit etwa zwei Drittel der gesamten Flüchtlinge aus, die nach Niedersachsen kommen, nur ein Drittel stammt aus der Ukraine. Die Experten beim Land und bei der Stadt Hannover gehen aber davon aus, dass der Anteil der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zunehmen wird. „Russlands Präsident Putin will mit seinem Angriffen Fluchtwellen provozieren“, heißt es im hannoverschen Rathaus.

Ankunft: Im Frühjahr kamen etliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit dem Zug nach Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

Wie viele Kinder sind unter den Geflüchteten?

Das ist bisher schwer abzusehen. Im Frühjahr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, bestand fast die Hälfte der Vertriebenen aus Kindern und Jugendlichen. Jetzt geht die Stadtverwaltung davon aus, dass deutlich weniger Minderjährige kommen, aber sicher ist man sich nicht. Bei den Schutzsuchenden aus anderen Ländern handelt es sich zumeist um junge Männer.

Wie bereitet sich die Stadt auf die Ankunft der Menschen vor?

Bis zu 5000 Geflüchtete muss Hannover aufnehmen, so hat es das Land Niedersachsen festgelegt. Da die meisten städtischen Wohnheime und Wohnungen voll sind, richtet die Stadt jetzt drei Messehallen als Notunterkünfte für bis zu 2500 Menschen her. Das würde bedeuten, dass nur die Hälfte der Geflüchteten eine Bleibe hätte. Tatsächlich geht man im Rathaus davon aus, dass vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer wie schon im Frühjahr nur kurze Zeit in den Notunterkünften bleiben, um dann bei Freunden und Verwandten unterzukommen. Nach Informationen dieser Zeitung wäre die Stadt aber in der Lage, weitere Hallen herzurichten, weil in einer Lagerhalle in Langenhagen noch Betten, Matratzen und Spinde für bis zu 10.000 Menschen vorrätig sind. Das Mobiliar hatte die Stadt Anfang des Jahres angeschafft, als der Krieg in der Ukraine ausbrach.

Geduld: Vor dem eigens eingerichteten Sozialamt an der Leinstraße bildete sich im Sommer eine lange Warteschlange von Geflüchteten aus der Ukraine. © Quelle: Katrin Kutter

Werden die Geflüchteten gemeinsam untergebracht, ganz gleich welcher Herkunft?

Dem Vernehmen nach versucht die Stadt, Ukrainerinnen und Ukrainer getrennt von anderen Geflüchteten unterzubringen. Ob das immer gelingt, hängt auch davon ab, wie viele Menschen gleichzeitig in den kommenden Wochen und Monaten ein Dach über dem Kopf benötigen.

Wie geht es für die Geflüchteten nach der Unterbringung weiter?

Die Menschen müssen sich bei der Ausländerbehörde registrieren lassen. Dort bekommen sie eine Aufenthaltserlaubnis. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhalten zudem eine Beschäftigungserlaubnis und können sich beim Job Center melden. Die Stadt überlegt noch, ob sie eine Dependance der Ausländerbehörde auf dem Messegelände eröffnet, um die Menschen direkt vor Ort zu betreuen.