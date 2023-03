﻿Stadt plant Unterkünfte für Geflüchtete und Obdachlose in Hainholz

Soll erweitert werden: Die Flüchtlingsunterkunft in der Helmkestraße in Hainholz.

Nord. Die Stadt will zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Obdachlose im Stadtbezirk Nord schaffen. Dazu ist eine Erweiterung der Unterkunft für Geflüchtete in der Helmkestraße in Hainholz geplant, die 2018 für rund 160 Menschen eröffnete. Nun soll Platz für 100 weitere Bewohner entstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig errichtet eine Firma einen Neubau für 162 Obdachlose im Hainhölzer Gewerbegebiet westlich der Schulenburger Landstraße. Die Stadt will das Gebäude in der Sokelantstraße 20 ab 2024 mieten, es soll ein großes, umstrittenes und marodes Wohnheim im Mecklenheider Forst ersetzen.

Belastung für Hainholz?

Im Bezirksrat Nord sind jetzt Bedenken laut geworden, dass damit soziale Spannungen und die Belastung von Einrichtungen in Hainholz steigen. Angelika Jagemann (CDU) äußert sich besorgt, weil beide Wohnheime nah beieinander liegen. Ebenfalls nicht weit entfernt ist eine Obdachlosenunterkunft für Roma im Burgweg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denkmalgeschützt, aber baufällig: Die Stadt Hannover will ihr Obdachlosenheim im Forst Mecklenheide an der Schulenburger Landstraße aufgeben und durch einen Neubau in Hainholz ersetzen. © Quelle: Tobias Wölki

Christine Deja (Grüne) weist das zurück. „Wir wissen alle, dass wir große Probleme haben, die vielen Flüchtlinge unterzubringen.“ Jagemann stellt dennoch die Frage, ob es andere Möglichkeiten einer Entzerrung gibt. „Die Geflüchteten möchten doch auch in Ruhe leben.“

Edeltraut Geschke (SPD) springt Jagemann bei. „Gerade der Stadtbezirk Nord muss sich nicht vorwerfen lassen, Flüchtlinge nicht aufzunehmen. Wir haben immer zugestimmt.“ Geschke erinnert daran, dass die Stadt so vor einigen Jahren die Flüchtlingsunterkunft in Alt-Vinnhorst erweitert hat. Der Bezirksrat selbst setzt sich vehement für die Sanierung der Häuserzeile „Rote Reihe“ an der Schulenburger Landstraße für Obdachlose ein. Dort laufen die Umbauarbeiten.

Problem Wohnungsmangel

In Hainholz endet bald die Förderung im Programm Soziale Stadt, die den Stadtteil, der einen hohen Anteil von ärmeren Menschen aufweist, aufwerten sollte. „Wir versuchen, Nord attraktiv zu machen und haben in den vergangenen 20 Jahren unser Image verbessert“, sagt Geschke. Viele Bürger hätten sich ehrenamtlich für die Flüchtlinge in den Unterkünften in Vinnhorst, der Nordstadt und Hainholz engagiert.

Bei einer Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft in der Helmkestraße müssten in Schulen und Kitas dieses Mal vorher Lehrkräfte, Erzieher und Sozialarbeiter aufgestockt werden, fordert Geschke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein grundlegendes Problem sei der Wohnungsmangel, sagt Monika Neveling (Grüne). „Deshalb sind die Wohnheime voll, die Geflüchteten leben teils seit fünf Jahren dort und finden nichts anderes.“ Auch Obdachlose bräuchten Wohnungen statt Unterkünfte.

Lesen Sie auch

„Niemand von uns stellt infrage, dass die Menschen untergebracht werden müssen“, betont Kirsten Köpke (FDP). Dennoch dürfe die Frage gestellt werden, wie die Verteilung stadtweit aussieht. Das unterstreicht auch Geschke.

Verbesserung für Obdachlose

SPD-Ratsherr Robert Nicholls betont, es sei sehr schwierig, überhaupt geeignete Unterkünfte zu finden. Das Wohnheim für obdachlose Männer im Stadtteil Nordhafen (Herrenhausen-Stöcken), das ersetzt werden soll, sei baufällig. Der geplante Neubau bringe einen deutlichen Fortschritt. „Wobei wir darauf achten müssen, dass der Stadtbezirk nicht überlastet wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fares Rahabi (Linke) spricht sich dafür aus, dass die Stadtverwaltung das geplante Obdachlosenwohnheim öffentlich vorstellt. „Wir müssen alles für die Integration von Menschen tun, die durchs Raster fallen“, appelliert er.