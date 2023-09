Flüchtlingsunterkunft: Die Angst vor dem Fremden

Kirchrode. Die Stadt Hannover hat alte Pläne für eine dauerhafte Flüchtlingsunterkunft Am Heisterholze in Kirchrode reaktiviert. Und damit die Nachbarn verschreckt. So sehr, dass sich eine im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode angesetzte Projektinformation durch die Stadtverwaltung zu einer politischen Debatte mit unrühmlichem Ende entwickelte: Flüchtlinge sind in Hannover willkommen, aber bitte nicht von meiner Haustür.

Woher kommt diese Angst vor dem Fremden? Antwort: Es sind die Rahmenbedingungen und die allgemeine Debatte in der Öffentlichkeit um die Flüchtlingspolitik. Sie basiert häufig nicht auf Zahlen und Fakten, sondern schürt zu oft Ängste. Eine Spielwiese der politischen Rechten.

6300 Geflüchtete leben bereits friedlich in der Stadt Hannover

Wichtig, auch für die Debatte in Kirchrode: Sind die Geflüchteten angekommen, stellt sich das Problem der Versorgung und Unterbringung. Dadurch, dass in der Vergangenheit viele Kapazitäten nicht vorgehalten wurden oder zu spät auf die Zahl von Flüchtenden reagiert wurde, entsteht nun der Eindruck der Überforderung. Und die Annahme, dass die Zahl nicht zu bewältigen sei. Dabei handelt es sich in erster Linie um einen Ressourcenmangel. Die Pläne für die Unterkunft in Kirchrode stehen dafür exemplarisch.

Bürger, die gegen eine Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nachbarschaft sind, sollten bedenken: Die Menschen fliehen vor Krieg und Zerstörung, vor diktatorischen Regimen und Terroristen, vor politischer oder religiöser Verfolgung, vor zerstörten Lebensgrundlagen und gewalttätigen Übergriffen. Sie kommen nicht nach Deutschland, um die Sozialsysteme zu plündern. Sie wollen überleben. Beim Abbauen von Ängsten könnte eines helfen: behutsame Auseinandersetzung und der direkte Kontakt. In Hannover leben schon 6300 Geflüchtete. In friedlicher Koexistenz mit ihren Nachbarn.

