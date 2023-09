﻿Flug von Moskau nach Hannover: Wer saß in dem Ambulanzjet?

Hannover. Wer saß in dem Ambulanzjet, der am Mittwoch von Moskau nach Hannover geflogen ist? Die Gerüchteküche brodelt, doch bekannt ist wenig. In sozialen Netzwerken werden verschiedene Namen gehandelt. Sogar über den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow und den russischen Präsidenten Wladimir Putin wird spekuliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar ist allerdings, dass es sich um zwei Deutsche handelt, die aus medizinischen Gründen aus Moskau abgeholt werden mussten. Das hat ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber dieser Redaktion erklärt.

Auch eine Nachfrage bei der FAI Aviation Group führt nicht weiter. „Ich bitte Sie um Verständnis für den auf den einschlägigen europäischen Datenschutzbestimmungen basierenden Sachverhalt, dass wir grundsätzlich weder Patientendaten noch sonstige Informationen, sofern diese nicht öffentlich zugänglich sind, kommunizieren“, teilt eine Sprecherin mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Näher eingrenzen lässt sich die Frage, wer in dem Flieger gesessen hat, daher nur schwer. Grundsätzlich kann für jede Person, die im Ausland krank wird, die Notwendigkeit entstehen, in einem Ambulanzjet zurück nach Deutschland transportiert zu werden. Unternehmen und Organisationen wie der ADAC, das DRK oder auch die DRF Luftrettung organisieren solche Rückholaktionen unter anderem.

Lesen Sie auch

Prominente Kundschaft: Auf diese Flüge ist FAI spezialisiert

Die beiden Deutschen, die von Moskau nach Hannover geflogen wurden, waren mit einem Learjet 60 der FAI Aviation Group unterwegs. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben ein führender globaler Anbieter von „missionskritischen Luftfahrtdienstleistungen“. Sogar gefährliche Gebiete wie Afghanistan oder der Irak werden angeflogen. Zur Flotte des Nürnberger Unternehmens gehören fünf Bombardier Global Express, sechs Bombardier Challenger 604 und sieben Learjet 60.

Auch einige prominente Beispiele von FAI-Ambulanzflügen gibt es. So wurde etwa der Kremlkritiker Alexei Navalny mit einem Spezialflugzeug des Anbieters von Russland nach Deutschland transportiert, um nach einer Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok in der Berliner Charité behandelt zu werden. Im gleichen Ambulanzjet wie Nawalny flog auch FC-Bayern-Spieler Thomas Müller, als er wegen einer Covid-19-Infektion 2021 von Katar getrennt von der Mannschaft zurück nach Deutschland gebracht werden musste.

HAZ