﻿Flughafen Hannover: Übung „Air Defender 23“ beeinträchtigt Urlauber

Konzert

Mit Songs von neuem Album: Kontra K tritt 2024 wieder in Hannover auf

Seinen letzten Auftritt in Hannover hatte er im Dezember: Im neuen Jahr kehrt Kontra K in die Stadt zurück, der Berliner Rapper gibt ein Konzert in der ZAG-Arena und präsentiert Songs von seinem neuen Album „Die Hoffnung klaut mir niemand“, das im November erscheint.