﻿Wie wichtig sind die Nachtflüge für den Flughafen Hannover wirklich, Herr Hille?

Hannovers Flughafenchef Raoul Hille geht nach knapp 19 Jahren als Alleingeschäftsführer in den Ruhestand. Ein Gespräch über Erfolge und Krisen während seiner Zeit beim Airport – und über die Erinnerung an eine ganz besondere Landung.

Auf dem Sprung: Raoul Hille räumt bald seinen Schreibtisch in der Flughafendirektion in Langenhagen.

Hannover. Steigende Passagierzahlen, positive Bilanzen, aber auch Krisen: Raoul Hille hat als alleiniger Geschäftsführer des Flughafens Hannover in Langenhagen einiges erlebt. Im Interview mit dieser Zeitung spricht der leidenschaftliche Flieger über Steig- und Sinkflüge und über Turbulenzen.

Herr Dr. Hille, fast 19 Jahre als Geschäftsführer am Flughafen Hannover sind eine lange Zeit. Was hat Sie gehalten, obwohl es zwischendurch Abwerbungsversuche gab?

Was den Job angeht, hat Hannover in Sachen Infrastruktur alles, was die ganz großen Flughäfen haben. Aber der Airport ist überschaubar genug, dass ich als Geschäftsführer noch nah an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und an den Flugzeugen bin. Das ist hier eine Flughafenfamilie.

Nah an den Flugzeugen? Haben Sie bei der Wartung geholfen?

Nein. Aber ich sitze nicht gern fern ab vom Betrieb in einem Glaspalast. Ich bin regelmäßig auf dem Vorfeld und sehe mittags aus der Kantine den Betrieb dort. Das ist mir wichtig. Außerdem haben mir die Gesellschafter Stadt, Land und zunächst der Flughafen Frankfurt, später dann die Investmentgesellschaft Icon-Infrastructure, immer das Vertrauen geschenkt.

Zur Person Raoul Hille (62), gebürtiger Bremer, ist seit 2004 Geschäftsführer der Flughafen Hannover Langenhagen GmbH. Über Jahre war er das alleine, seit vergangenem März steht ihm Martin Roll als kaufmännischer Geschäftsführer zur Seite. Der Flughafen wird weiter eine Doppelspitze haben, wenn Hille jetzt in den Ruhestand geht. Martin Blötz übernimmt den Bereich Infrastruktur und Technik. Hille ist Wirtschaftsingenieur und Hobbypilot. Er hat sein Berufsleben fast ausschließlich in der Luftfahrtbranche verbracht – in unterschiedlichen Funktionen bei der Lufthansa, bei der Betriebsgesellschaft der Moskauer Flughäfen und als Geschäftsführer beim Reisevertriebssystemspezialisten Start Amadeus. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Welche Rolle spielt die Stadt Hannover?

Als die größeren Aufgaben lockten, haben unsere drei Kinder gesagt, dass sie nicht mehr umziehen möchten. Hannover bietet aus meiner Sicht für Familien alles, was man sich wünschen kann. Das gilt auch für das Kultur- und Freizeitangebot und für mich persönlich als Läufer für die Sportmöglichkeiten. Und auch die bodenständige Art der Menschen liegt mir.

„Die Corona-Krise war die gravierendste“

Hätten Sie auf die letzten drei Jahre mit Corona auch gut verzichten können?

Es gab ja einige Krisen wie etwa die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 oder die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin 2012. Aber die Corona-Krise war die gravierendste. Das wünscht sich kein Chef und kein Mitarbeiter.

Warum?

Der Luftverkehr ist über einen langen Zeitraum fast komplett zum Erliegen gekommen. Wir mussten schnell Kosten reduzieren, in Kurzarbeit gehen, Investitionen verschieben und mit unseren Banken eine Finanzierung vereinbaren, um das Geld im Haus zu halten. Das war kein Selbstgänger.

Der Flughafen benötigte auch Hilfe der Anteilseigner in Form einer Bürgschaft über 50 Millionen Euro. Wie steht es darum?

Wir haben einen Teil der Bürgschaft schon zurückführen können und benötigen auch nicht alle Kredite. Es hat sich nach Ende der Corona-Beschränkungen gezeigt, dass das Geschäftsmodell des Flughafens intakt ist. Wir werden schon für dieses Jahr im operativen Geschäft wieder schwarze Zahlen im Millionenbereich schreiben.

Den Ruhestand im Blick: Raoul Hille wird sich erst einmal Zeit für Privates nehmen. © Quelle: Rainer Dröse

Gibt es langfristige Auswirkungen?

Der Flughafen wird ein paar Jahre brauchen, um die neu aufgelaufenen Schulden zu reduzieren. Investitionen zum Beispiel für die Ertüchtigung von Terminal B oder der Nordbahn sind gestreckt worden.

Leidet auch der Klimaschutz?

Nein. Wir haben da schon einiges getan und seit 2010 den Kohlendioxidausstoß um mehr als 40 Prozent reduziert. Wir waren unter anderem der erste Flughafen in Deutschland, der seine Vorfeldbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt hat. Wir wollen wegkommen von fossilen Energien – auch, um Kosten zu senken. Der Flughafen hat ja riesige Flächen. Wir wollten an der Nordbahn die größte Fotovoltaikanlage Norddeutschlands bauen. Das war aber bisher aus Naturschutzgründen nicht möglich. Jetzt dürfen wir im kommenden Jahr auf 1000 Quadratmetern mit einem Testfeld anfangen.

Hat die Corona-Krise Folgen für die Konkurrenzsituation der Flughäfen untereinander?

Grundsätzlich sitzen alle in einem Boot. Wir sehen, dass der Tourismusverkehr schneller wieder zurückgekommen ist als der Geschäftsreiseverkehr. Die Leute saßen sozusagen auf gepackten Koffern. Hannover hat im Tourismus seinen Schwerpunkt, das kommt uns zugute.

„Nachtflüge haben für den Flughafen eine existenzielle Bedeutung“

Die Debatten um den Nachtflugverkehr haben Sie die gesamte Zeit über begleitet. Auch Ihre Nachfolger werden sich damit befassen müssen. Welche Bedeutung haben Nachtflüge für den Flughafen Hannover?

Eine existenzielle. Ohne Nachtflüge wäre der Flughafen auf lange Sicht auf Zuschüsse von den Gesellschaftern angewiesen – ganz abgesehen von den verkehrs- und verteidigungsstrategischen Gründen, die dagegen sprechen. Bei uns fliegt auch das Militär.

Was waren die Höhepunkte Ihrer Zeit am Flughafen?

Das ist schwer zu sagen. Aber zum Beispiel die Landung der Airforce One mit US-Präsident Barack Obama an Bord wird niemand vergessen, der dabei sein durfte. Insgesamt war die Zeit am Hannover Airport die schönste meines Berufslebens.

Airforce One am Flughafen Hannover: „Das wird niemand vergessen.“ © Quelle: Rainer Dröse

Bleiben Sie Hannover erhalten und wird man Sie in irgendeiner Funktion erleben? Sie waren ja unter anderem auch Vorsitzender des Industrieclubs und haben Gastvorlesungen an der Leibniz-Universität gehalten.

Wir bleiben in Hannover, aber für das nächste Jahr habe ich alle derartigen Anfragen freundlich abgelehnt. Private Dinge, die liegen geblieben sind, haben jetzt erst einmal Vorrang. Und wenn ich danach wieder Lust habe, etwas zu machen, ist es nicht zu spät dafür.