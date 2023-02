﻿Flughafen Hannover: Neue Airlines bieten Flüge nach Antalya und Toulouse an

Der Flughafen Hannover nimmt im März und April zwei neue Airlines auf. Sie bieten Flüge nach Antalya und Toulouse an. Erst kurz vor dem Jahreswechsel wurde bekanntgegeben, dass demnächst auch Lettland angesteuert wird.

Ab in den Urlaub: Southwind Airlines und Volotea starten bald von Hannover aus Richtung Türkei und Frankreich.

Hannover. Der Flughafen Hannover hat demnächst zwei neue Airlines im Angebot: In den kommenden Wochen nehmen Southwind Airlines und Volotea die niedersächsische Landeshauptstadt in ihren Flugplan auf. Das teilte Anika Studders, Sprecherin des Airports, auf Anfrage dieser Redaktion mit. Die neuen Ziele liegen an der türkischen Mittelmeerküste und im Süden Frankreichs.

Den Anfang macht Ende März die türkische Chartergesellschaft Southwind Airlines. Nach Angaben des Airports sind wöchentlich drei Verbindungen von und nach Antalya geplant. Die Abflugtermine sind jeweils montags, mittwochs und freitags. „Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest“, sagt die Sprecherin. Die Airline reagierte bislang nicht auf eine Anfrage.

Direkt gebucht werden können die Flüge bis auf Weiteres nicht. Die Southwind Airlines nimmt aktuell nur Urlauberinnen und Urlauber mit, die unter anderem über den Reiseanbieter FTI gebucht haben. Allerdings soll das Angebot offenbar ausgeweitet werden. Auf der Webseite ist der direkte Ticketkauf mit einem „bald“ versehen. Weitere Ziele, die schon von Antalya angeflogen werden, sind beispielsweise Stockholm, London, Paris, Amsterdam und Bischkek (Kirgisistan).

Wenige Wochen später stößt dann die spanische Billigfluggesellschaft Volotea dazu. Wie Studders mitteilt, heben die Maschinen ab dem 21. April nach Toulouse ab. Laut der Website der Airline geht es jeweils freitags nach Südfrankreich. Die Verbindung kann bereits jetzt gebucht werden.

Der Flughafen Hannover baut damit sein Streckennetz weiter aus. Bereits Ende 2022 teilte der Airport mit, dass ab 15. April auch Flüge in die lettische Hauptstadt Riga angeboten werden.