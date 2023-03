﻿Flughafen Hannover bietet Passagieren Online-Reservierungen für Sicherheitskontrollen an

Passagiere am Flughafen Hannover können sich demnächst online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle vor dem Abflug buchen. Damit sollen überlange Warteschlangen vermieden werden. Das Projekt beginnt Anfang kommender Woche mit einem Testlauf.

Hannover. Warteschlangen und -zeiten bei den Sicherheitskontrollen vor dem Abflug haben Passagiere am Flughafen Hannover in Langenhagen in der Vergangenheit eine Menge Nerven gekostet. Ein neues Angebot soll das nun entzerren. Flugreisende können sich über das Internet einen schnelleren Zugang in den Sicherheitsbereich reservieren. HAJway nennt sich das Projekt, das am Montag, 20. März, mit einem Testlauf startet.