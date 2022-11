﻿Flughafen Hannover: Brite will mit Schlagring in Flieger nach München steigen

Wie sieht Gedenken in Zukunft aus? Kriegerdenkmal in Stöcken wird 100 Jahre alt – und verfällt allmählich

Das Kriegerdenkmal in Stöcken wird 100 Jahre alt und ist in einem schlechten Zustand. Wie bei vielen solcher Monumente in Hannover stellt sich die Frage, wie ein Gedenken an die Kriege in Zukunft aussehen kann – nicht nur am Volkstrauertag.