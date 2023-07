﻿Das ist der neue Chef der Bundespolizei am Flughafen

Hannover. Die Bundespolizeidirektion Hannover hat zwei Führungspositionen neu besetzt: Neuer Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover ist nun Marc Gellert. Außerdem ist Andreas Meier der Ständige Vertreter des Präsidenten der Bundespolizeidirektion Hannover. Gellert war zuletzt schon an einem Flughafen tätig – am Hamburger Airport war er stellvertretender Leiter der dortigen Inspektion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 35-Jährige tritt sein Amt am hannoverschen Flughafen kurz vor den Sommerferien als Nachfolger von Corinna Bolinius an. Am Airport ist die Bundespolizei auch für die Sicherheitskontrollen der Fluggäste zuständig, sie hat dafür eine private Sicherheitsfirma beauftragt. Vor allem in den Sommerferien 2022 hatte es coronabedingt in Hannover, aber auch bundesweit, an Personal bei den Sicherheitsdienstleistern gefehlt. So kam es zu langen Wartezeiten an den Kontrollen.

Durchleuchtet: Die Handgepäckkontrolle am Flughafen Hannover © Quelle: Rainer Dröse

Viel Handgepäck von Passagieren wirkt sich auf Wartezeiten aus

Gellert ist zuversichtlich, dass dieses Problem bei den nun anstehenden Ferien der Vergangenheit angehört. Wer einen Flug antritt, soll maximal 45 Minuten an der Kontrolle warten. Die Personallage bei den Sicherheitsfirmen sei zwar weiter angespannt, aber besser als im vergangenen Jahr. Allerdings stellt die Bundespolizei fest, dass Passagiere viel und auch falsch gepacktes Handgepäck durch die Kontrollen bringen. Die Abfertigung der großen Mengen sowie deren Inhalt würden schlichtweg viel Zeit in Anspruch nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Viel Zeit hat auch schon Andreas Meier bei der Bundespolizei verbracht. Der 59-Jährige ist gerade in seinem 43. Dienstjahr bei der Behörde. Meier hat zahlreiche Abteilungen durchlaufen, war selbst schon Inspektionsleiter am Flughafen Hannover und zuletzt Stabsbereichsleiter Einsatz für das gesamte Gebiet der Direktion für Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Nun ist er der Ständige Vertreter von Direktionspräsident Michael Schuol.

Bundespolizei muss Nachwuchs gewinnen

Eine zentrale Aufgabe der Bundespolizei ist die Nachwuchsgewinnung. „Die wird immer herausfordernder. Die jungen Menschen bewerben sich nicht mehr bei uns – wir bewerben uns bei ihnen“, so Meier. Zeitgleich komme eine Pensionierungswelle auf die Behörde zu – fast etwa die Hälfte der Direktionsmitarbeitenden gehe in nicht allzu ferner Zukunft in den Ruhestand. Diese Verluste müssten aufgefangen werden. Außerdem liege ein Schwerpunkt in der Integration von Neueinsteigern in die Garde der Altgedienten.

HAZ