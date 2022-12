﻿Flughafen Hannover: Gesuchte Frau kann Sicherheitsleistung nicht zahlen – Bekannter kommt zur Hilfe

Bundespolizisten haben am Wochenende eine Reisende aus dem Kosovo kontrolliert. Dabei fiel auf, dass die 49-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Weil sie eine fällige Geldsumme nicht vollständig zahlen konnte, half ihr spontan ein Bekannter aus der Patsche.

Aufgeflogen: Die Bundespolizei hat am Flughafen Hannover Reisende identifiziert, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Hannover. Bundespolizisten haben am Sonnabend am Flughafen Hannover eine Frau kontrolliert, die aus Pristina (Kosovo) einreisen wollte. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 49-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim zur Fahndung ausgeschrieben war.

„Wegen des Verdachtes eines besonders schweren Falles des Diebstahls musste eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro hinterlegt werden, da die Beschuldigte im Geltungsbereich des Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat“, sagt Behördensprecher Detlef Zieling.

Zwei Männer vorübergehend festgenommen

Da die Reisende vor Ort nur 500 Euro bezahlen konnte, bat sie einen Bekannten, den fehlenden Betrag auf der Dienststelle zu entrichten. Der Mann brachte das Geld tatsächlich umgehend zur Bundespolizei am Flughafen. Die 49-jährige konnte ihre Reise fortsetzen.

Außerdem wurden bereits am Freitag ein 52-jähriger und ein 34-jähriger am Flughafen Hannover festgenommen. Gegen beide waren noch Geldstrafen offen. Die Männer konnten die fälligen Beträge zahlen – und so jeweils den Gang ins Gefängnis verhindern und weiterreisen.