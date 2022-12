﻿So wurde aus einem geheimen Militärflugplatz bei Hannover ein Verkehrsflughafen

Hannover war die erste Stadt in Westeuropa, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen völlig neuen Flughafen plante. Das war vor 70 Jahren – ein Rückblick.

Hannover. 1945 hatten die Menschen in Hannover Wichtigeres zu tun, als sich ausgerechnet für Luftfahrt zu interessieren. In der Stadt rauchten noch Kriegstrümmer, sie musste Massen an Flüchtlingen aus den Ostgebieten unterbringen, und es fehlte an Geld. „Die Einwohner hungerten und waren der Ansicht, dass sie Flugzeuge in zahllosen Bombennächten mehr als reichlich genossen hätten“, wie der Ingenieur Heinz Peter Piper einmal notierte. Aber der Rat und die Landesregierung hatten ein Interesse an der Luftfahrt, und so wurde Hannover zur ersten Stadt in Westeuropa, die nach Kriegsende einen komplett neuen Verkehrsflughafen plante.