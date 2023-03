﻿Warum der Flughafen Hannover deutliche Verbesserungen bei der Abfertigung verspricht

Der Flughafen Hannover in Langenhagen verspricht zum Start der Osterferien für dieses Jahr deutliche Verbesserungen bei der Passagierabfertigung. Unter anderem wird mehr Personal eingesetzt.

Hannover. Rund 15.000 Passagiere täglich und damit fast doppelt so viel wie sonst im Tagesdurchschnitt werden am ersten Wochenende der niedersächsischen Osterferien vom Flughafen Hannover in Langenhagen aus in den Urlaub fliegen. Reisende, die das im vergangenen Jahr unternahmen, mussten seinerzeit und vor allem später in den Sommerferien teils überlange Wartezeiten bei der Passagierabfertigung verkraften. „Es wird in diesem Jahr deutlich besser werden“, versprechen die Airport-Geschäftsführer Martin Roll und Maik Blötz im Gespräch mit dieser Redaktion.